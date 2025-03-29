Wien weiß-grün - Der Steiermark-Frühling am RathausplatzJetzt kostenlos streamen
Wien weiß-grün - Der Steiermark-Frühling am Rathausplatz
Folge 1: Wien weiß-grün - Der Steiermark-Frühling am Rathausplatz
26 Min.Folge vom 29.03.2025
Die Steiermark zu Gast im Herzen von Wien: Vor dem Rathaus präsentiert sich die Steiermark den Wienerinnen und Wienern in all ihren Facetten. Konzerte, Köstlichkeiten und viel steirisches Lebensgefühl beleben den Rathausplatz. Bildquelle: ORF
