ORF1Staffel 1Folge 1vom 29.03.2025
26 Min.Folge vom 29.03.2025

Die Steiermark zu Gast im Herzen von Wien: Vor dem Rathaus präsentiert sich die Steiermark den Wienerinnen und Wienern in all ihren Facetten. Konzerte, Köstlichkeiten und viel steirisches Lebensgefühl beleben den Rathausplatz. Bildquelle: ORF

ORF1
