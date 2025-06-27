Wiener Prater-Picknick - ein musikalischer Ferien-Auftakt mit den Wiener SymphonikernJetzt kostenlos streamen
Wiener Prater Picknick
Folge 2: Wiener Prater-Picknick - ein musikalischer Ferien-Auftakt mit den Wiener Symphonikern
Der Wiener Prater: Rummelplatz, grüne Oase, Treffpunkt der Kulturen und Kulinarik. Zum vierten Mal luden die Wiener Symphoniker pünktlich zu Ferienbeginn die ganze Familie auf die Kaiserwiese vor dem Wiener Riesenrad ein. Das Prater-Picknick ist eine musikalische Hommage an Wien und seine Bewohner, mit einem Potpourri aus Operette, Musical, Wienerlied und Pop, das an die Tradition des 19. und 20. Jahrhunderts anknüpft. Eröffnet wurde das Prater-Picknick von den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Petr Popelka, dem neuen Chefdirigenten des Orchesters. Im Mittelpunkt des diesjährigen Jubiläums stand der Komponist Johann Strauss, der dem Wiener Prater auf besondere Weise verbunden war. Strauss dirigierte hier regelmäßig und prägte das kulturelle Leben des Praters entscheidend. Der renommierte Kontrabassist Georg Breinschmid und sein Trio ehren Strauss auf ihre ganz eigene Art und Weise und brachten seine Musik in einem neuen, faszinierenden Licht zum Klingen. Bildquelle: Hans Leitner / First Look / picturedesk.com
