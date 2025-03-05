Wild Cards
Folge 2: Eine Mords-Show
41 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12
Paketdiebe statt Schwerverbrecher - Detective Ellis und Max erleben bei ihrem ersten Einsatz eine herbe Enttäuschung. Doch der Fund einer Leiche in einem vermeintlich verfluchten Apartment haucht ihrer Mission neues Leben ein.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fifth Season
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