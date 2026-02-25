Wild Cards
Folge 2: Wildwest-Betrug
41 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Max und Ellis stürzen sich in ein aufregendes Western-Abenteuer: Sie helfen Rose Pruett, den Angreifer ihres Zuchtpferds zu finden, und decken dabei ein dunkles Familiengeheimnis auf. Zwischen Pferderitten und Line-Dance müssen sie die Ranch rechtzeitig vor einer tödlichen Gefahr schützen, bevor es zu spät ist. Gleichzeitig mahnt George Max, sich nicht zu sehr an die Polizei zu binden und ihre Fähigkeiten als Betrügerin nicht zu verlernen.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fifth Season
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