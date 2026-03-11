Folge 6: Séance und Sinnlichkeit
41 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Ein rätselhafter Todesfall führt Max und Ellis auf eine abgelegene Insel, wo sie einen Mörder innerhalb einer reichen Familie suchen müssen. Jeder ist verdächtig und das Vermögen steht auf dem Spiel. Eingeschlossen durch einen Sturm, behauptet die exzentrische Matriarchin, ihr verstorbener Mann habe aus dem Jenseits getötet. Max nimmt die Rolle einer Hellseherin ein und führt eine Séance durch, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12