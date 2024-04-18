Wild Umstritten vom 18.04.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 48: Wild Umstritten vom 18.04.2024
51 Min.Folge vom 18.04.2024
Die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig, der Journalist Christian Nusser und der Politikberater Christoph Pöchinger diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Österreichs Sorgen – Putins Terror in Europa – Dubai: Land unter.
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4