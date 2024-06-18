Wild Umstritten vom 18.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 77: Wild Umstritten vom 18.06.2024
52 Min.Folge vom 18.06.2024
Ex-Politiker Peter Pilz, PR-Berater Gerhard Jarosch und "Kurier"-Journalistin Johanna Hager diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages.
Produktion:AT, 2023
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4