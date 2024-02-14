Zum Inhalt springenBarrierefrei
53 Min.Folge vom 14.02.2024

Común-Stiftungsgrünerin Veronika Bohrn Mena, Sacher-CEO Matthias Winkler und Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache diskutieren bei Anchor Werner Sejka u.a. über die Aschermittwochreden von FPÖ-Chef Herbert Kickl, SPÖ-Chef Andreas Babler und ÖVP-Chef Karl Nehammer.

