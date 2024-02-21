Wild Umstritten vom 21.02.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 27: Wild Umstritten vom 21.02.2024
Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig, Kabarettist Thomas Maurer und der ehemalige ÖVP-Nationalratspräsident Andreas Khol diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Ukraine: Trauriges Jubiläum – Das Leiden der SPÖ – Deutschland legalisiert Cannabis
