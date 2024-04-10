Wild Umstritten vom 10.04.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 10.04.2024: Wild Umstritten vom 10.04.2024
52 Min.Folge vom 10.04.2024
Star-Anwalt Manfred Ainedter, die stellvertretende "Profil"-Chefredakteurin Eva Linsinger und der ehemalige Nationalratsabgeordnete der Grünen Harald Walser diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Neues im Fall Ott –Klima-Oms vs. Schweiz – Einkaufen bis 23 Uhr?
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4