Wild Umstritten vom 04.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 04.06.2024: Wild Umstritten vom 04.06.2024
54 Min.Folge vom 04.06.2024
"Presse"-Journalistin Elisabeth Hofer, Politikberater Daniel Kapp und Ex-Nationalratsabgeordnete der Grünen, Harald Walser, diskutieren bei Wolfgang Schiefer über folgende Themen: Messerattacke eskalieren – Nehammers-Autogipfel – Schilling gibt Interview
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4