Wilde Schlösser: Carcassonne
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Wilde Schlösser: Carcassonne
Am Fuße der französischen Pyrenäen liegt eine der ältesten und beeindruckendsten Burgen Europas: Carcassonne. Über Jahrhunderte bauten die verschiedensten Herrscherhäuser diese Burg zu einer der größten Festungen Europas aus. Der Reichtum, der dies ermöglichte, speiste sich dabei immer aus der spektakulären Natur der Region. Noch heute leben in den Bergen um Carcassonne Wildschweine und seltene Wasservögel. Selbst die Gemäuer der Burg werden von Echsen und Raubvögeln bewohnt. Die fruchtbaren Böden und die Sonne Südfrankreichs ermöglichten den Menschen seit jeher reiche Ernten.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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