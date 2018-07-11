Wildes Überleben
Folge 1: Geborene Jäger
“Geborene Jäger" beobachtet Raubtiere in verschiedenen Regionen der Erde bei ihrem Jagdverhalten. Manche von ihnen sind groß und atemberaubend schön, andere winzig klein und nahezu unscheinbar. Viele Tiere jagen allein, aber die erfolgreichsten Jäger hetzen ihre Beute im Team. Manchmal entscheiden ihre körperlichen Waffen, ihre Schnelligkeit und Kraft über den Jagderfolg. Oft aber ist es auch eine ausgeklügelte Taktik. Die perfideste Jagdmethode von allen: auf der Lauer liegen und abwarten. Manche Jäger haben unendliche Geduld, bis sich ihre Beute endlich nähert. Aber dann schnappen sie blitzschnell zu. Im Lauf der Evolution haben sich die tierischen Jäger unseres Planeten perfekt an ihre Umgebung angepasst. Viele von ihnen sind wahre Spezialisten der Tarnung. Und nicht selten ist ihre Waffe – Gift. Die Waffen der Jäger können sehr unterschiedlich sein – je nach Art und Jagdweise. Komodo-Warane besitzen Giftdrüsen in ihrem Unterkiefer. Ihr Speichel ist ein mörderischer Cocktail und schon der kleinste Biss des Warans ist tödlich – allerdings nicht sofort. Das Opfer stirbt qualvoll, oft Stunden später. Löwen, die bekanntesten aller Großkatzen, jagen meist nachts. Das Rudel schwärmt aus, treibt sich die Beute zu und teilt sich dann die Mahlzeit. Auch Geparde, die schnellsten Landtiere der Erde, hetzen ihre Beute. Orka-Wale werfen sich auf den Strand, um nach Robben zu jagen. In den Seen und Flüssen der Tropen aber sind Krokodile die mächtigsten Jäger. Seit der Evolution haben sie sich nicht mehr verändert. Schnell, kraftvoll und bestens bewaffnet, lauern sie oft tagelang auf ein Opfer. Wie die Falltürspinnen, Verwandte der Vogelspinnen und die Cantors Riesenweichschildkröten, beides wahre Meister unter den Lauerjägern. Der Erfolg vieler Jäger hängt von ihrer Anpassung an ihre Umwelt ab. Das ist die Geheimwaffe des Chamäleons. Nähert sich ein ahnungsloses Opfer, schnellt innerhalb einer Zehntelsekunde seine lange Zunge heraus und schnappt die Beute.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick