Wir Kinder von Wien
Wir Kinder von Wien
In Wien leben über 300.000 Kinder und Jugendliche - mit unterschiedlichen Erfahrungen, Hintergründen und Träumen. Die Doku "Wir Kinder von Wien" gibt ihnen Raum, ihre Sicht auf die Stadt zu zeigen. Wie fühlt es sich an, wenn man als Kind allein über eine große Straße gehen will - aber keine Ampel da ist? Was bedeutet es, als queere:r Jugendliche:r in einer Stadt aufzuwachsen, in der es nur wenige Orte ohne Konsumzwang gibt? Wie lebt es sich am Stadtrand, wenn Bänke zum Chillen fehlen? Und wie erlebt ein Bub mit Down-Syndrom seine Stadt? Luise, Levian, Kayra, Eazy, Leni, Ali und Adrian erzählen ihre Geschichten. Sie zeigen uns ein Wien, das man selten sieht. Ein Film von Anna Katharina Wohlgenannt für das Landesstudio Wien.
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