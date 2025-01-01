Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch
1 StaffelAb 0
Auch Deutschlands Spitzenköchen geht es wie uns allen: Sie sind Zuhause! Aber im Gegensatz zu den meisten von uns wissen sie ganz genau, was für sie und ihre Familien abends auf den Tisch kommen soll. Und genau das zeigen Frank Rosin, Björn Freitag & Co. in "Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch" aus ihren privaten Küchen und in Echtzeit! Und natürlich auch mit jeder Menge Tipps und Tricks ...
Genre:Dokumentation, Kochen
Altersfreigabe:
0
