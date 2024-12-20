Joko und Felix Lobrecht: Krasses Karaoke-Duett! | Best of #EDDSLIVEJetzt kostenlos streamen
World Wide Wohnzimmer
Folge vom 20.12.2024: Joko und Felix Lobrecht: Krasses Karaoke-Duett! | Best of #EDDSLIVE
8 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Wir präsentieren die besten Szenen aus "Erkennst DU den Song? LIVE"! Die ganze Show gibt's natürlich auch in voller Länge auf Joyn zu sehen. Viel Spaß!
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
