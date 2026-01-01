WTF?! Österreichs schrägste Entdeckungen
1 StaffelAb 12
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WTF?! Österreichs schrägste Entdeckungen
Auf einer skurrilen Entdeckungsreise quer durch alle Bundesländer tauchen die Zuseher:innen gemeinsam mit unter anderem Robert Palfrader, Brigitte Kren, Isabell Pannagl und Christoph Krutzler in eine Vielzahl von heimischen Geschichten ein und treten im Wissenswettstreit gegeneinander an. Welches Promi-Team weiß mehr über Österreichs Geschichte?
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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