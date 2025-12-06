Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE SmackDown

ProSieben MAXXFolge vom 06.12.2025
Gunther und LA Knight konkurrieren um John Cenas letztes Match

Folge vom 06.12.2025: Gunther und LA Knight konkurrieren um John Cenas letztes Match

94 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 16

Spektakuläre Matches und spannende Storylines: In "WWE SmackDown" treffen auf ProSieben MAXX Woche für Woche die WWE-Superstars im Ring aufeinander, um sich zum WWE World Champion zu küren.

