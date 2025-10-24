XCC3
Folge 1: XCC1 Aftermovie
2 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 16
Was als Vision begann, wurde im Multiversum Schwechat zur Realität: Über 2.500 begeisterte Zuschauer feierten die Geburtsstunde der Xtreme Combat Championship. Schweiß, Herzblut und unbändiger Kampfgeist füllten die Halle – ein unvergesslicher Moment, der den Startschuss für eine neue Ära des österreichischen Kampfsports markierte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
XCC3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© RS Sports & Entertainment GmbH