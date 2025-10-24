Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
XCC3

XCC1 Aftermovie

Joyn PartnersStaffel 1Folge 1vom 24.10.2025
XCC1 Aftermovie

XCC1 AftermovieJetzt kostenlos streamen

XCC3

Folge 1: XCC1 Aftermovie

2 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 16

Was als Vision begann, wurde im Multiversum Schwechat zur Realität: Über 2.500 begeisterte Zuschauer feierten die Geburtsstunde der Xtreme Combat Championship. Schweiß, Herzblut und unbändiger Kampfgeist füllten die Halle – ein unvergesslicher Moment, der den Startschuss für eine neue Ära des österreichischen Kampfsports markierte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

XCC3
Joyn Partners
XCC3

XCC3

Alle 1 Staffeln und Folgen