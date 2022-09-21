Symphonie der Freiheit "Traum No. 31"Jetzt kostenlos streamen
#YesWeCare - Das Benefiz-Konzert vom Wiener Heldenplatz
Folge 264: Symphonie der Freiheit "Traum No. 31"
40 Min.Folge vom 21.09.2022
Am 20. August fand im Herzen von Wien auf dem historischen Heldenplatz die Veranstaltung "Symphonie der Freiheit" zum Unabhängigkeitstag der Ukraine statt, die vom öffentlichen Verein "MRIJA" – "Traum" in deutscher Übersetzung, mit Unterstützung der Botschaft der Ukraine in der Republik Österreich organisiert wurde. Das Konzert zum Nachschauen.
