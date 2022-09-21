Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
#YesWeCare - Das Benefiz-Konzert vom Wiener Heldenplatz

Symphonie der Freiheit "Traum No. 31"

PULS 24Staffel 1Folge 264vom 21.09.2022
Symphonie der Freiheit "Traum No. 31"

Symphonie der Freiheit "Traum No. 31"Jetzt kostenlos streamen

#YesWeCare - Das Benefiz-Konzert vom Wiener Heldenplatz

Folge 264: Symphonie der Freiheit "Traum No. 31"

40 Min.Folge vom 21.09.2022

Am 20. August fand im Herzen von Wien auf dem historischen Heldenplatz die Veranstaltung "Symphonie der Freiheit" zum Unabhängigkeitstag der Ukraine statt, die vom öffentlichen Verein "MRIJA" – "Traum" in deutscher Übersetzung, mit Unterstützung der Botschaft der Ukraine in der Republik Österreich organisiert wurde. Das Konzert zum Nachschauen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

#YesWeCare - Das Benefiz-Konzert vom Wiener Heldenplatz
PULS 24
#YesWeCare - Das Benefiz-Konzert vom Wiener Heldenplatz

#YesWeCare - Das Benefiz-Konzert vom Wiener Heldenplatz

Alle 1 Staffeln und Folgen