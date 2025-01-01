Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen
Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen
Lassos raus, Cowboys und Cowgirls! Nicht erst seit Beyoncé und "Texas Hold 'Em" boomt der Western-Lifestyle in Deutschland. Die vierteilige Doku-Reihe "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" begleitet Western-Begeisterte quer durch die Republik. Alle eint eine Leidenschaft: Sie lieben den kultigen Country-Style und leben das kernige Lebensgefühl Nordamerikas auf ihren Ranches und in Westernstädten zwischen Brandenburg und Bayern, Niedersachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Banijay Productions Germany GmbH