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ZIB Magazin: Wenn erwachsene Kinder daheim wohnen

ORF1Staffel 2026Folge 342vom 25.06.2026
ZIB Magazin: Wenn erwachsene Kinder daheim wohnen

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Folge 342: ZIB Magazin: Wenn erwachsene Kinder daheim wohnen

5 Min.Folge vom 25.06.2026

Viele junge Erwachsene sind zwar volljährig, finanziell aber noch nicht völlig unabhängig. Grundsätzlich müssen Eltern ihre Kinder unterstützen, solange diese nicht selbsterhaltungsfähig sind. Ist das eigene Einkommen jedoch ausreichend, stellt sich oft eine neue Frage: Können Eltern Geld verlangen, wenn die erwachsenen Kinder weiterhin zu Hause wohnen?

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