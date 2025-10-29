ZDF Logo vom 29.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB Zack Mini
Folge 462: ZDF Logo vom 29.10.2025
13 Min.Folge vom 29.10.2025
Hä? Wo ist denn Esther da heute gelandet? Ja, du siehst richtig: In Deutschland! Dort hat sie am Sonntag den deutschen Kindernachrichten Logo! einen Besuch abgestattet. Gemeinsam mit Moderatorin Lotte taucht sie - anlässlich des österreichischen Nationalfeiertags - in die Geschichte Österreichs ein.
