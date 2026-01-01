Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur
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Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur
Wie wichtig ist die Art der Unterkunft im Urlaub, wenn die Landschaft perfekt ist? Die ORF-Kultur-Sendereihe „Zimmer frei“ zeigt ausgewählte Feriendomizile, die die Baustile der Regionen aufgreifen, weiterentwickeln und prägen, das jeweilige Landschaftsbild unterstreichen und einen Brückenschlag zwischen historischer Baumaterie und zeitgenössischem Design wagen.
Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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