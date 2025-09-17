zur SACHE: Russlands Drohnen-Drohung: Wie schützen wir uns?Jetzt kostenlos streamen
Neunzehn russische Drohnen drangen tief in polnisches Gebiet ein, nur drei davon wurden abgefangen. In der Folge wird Kritik laut, die NATO-Luftabwehr hätte besser funktionieren müssen. Wenige Tage später demonstrieren Russland und sein Verbündeter Belarus mit einem gemeinsamen Militärmanöver nahe der polnischen Grenze militärische Stärke – die westlichen Staaten reagieren mit erhöhter Aufmerksamkeit und Alarmbereitschaft. Die Europäische Union setzt verstärkt auf Aufrüstung, auch Österreich erhöht seine Ausgaben für das Bundesheer und beruft sich weiterhin auf seine Neutralität – deren Wirksamkeit jedoch zunehmend hinterfragt wird. Wie weit geht Russland? Was will Putin und wie kann sich Österreich schützen? Über diese und andere Fragen diskutiert Wolfgang Geier mit Susanne Fürst (Klubobmann-Stellvertreterin FPÖ), Douglas Hoyos (Generalsekretär NEOS), Gustav Gressel (Militärexperte, Landesverteidigungsakademie Wien) und Carola Schneider (langjährige ORF-Korrespondentin in Moskau)