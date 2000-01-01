Zwei Asse & ein König
1 StaffelAb 12
Zwei Asse & ein König
Nach dem Tod des wohlhabenden Reeders Jens de Fries übernimmt Schwiegersohn Dr. Lührs die Geschäfte der de-Fries-Gruppe. Jan, der Sohn des verstorbenen Familienoberhaupts, steht dem Machtzuwachs von Dr. Lührs mehr als skeptisch gegenüber. Nicht von ungefähr kommt der angesehene Meeresbiologe und Naturschützer schließlich einem Umweltskandal auf die Spur, in den die Fries-Gruppe und Dr. Lührs verstrickt zu sein scheinen. Zusammen mit Schiffsbauer Dirk Hansen, seinem besten Freund, ermittelt Jan weiter.
Genre:Mini-Serie, Krimi, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2000 ZDF Enterprises