Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zwei Brüder

Zwei Brüder

KultKrimiStaffel 1Folge 1vom 29.09.1995
Zwei Brüder

Zwei BrüderJetzt kostenlos streamen

Zwei Brüder

Folge 1: Zwei Brüder

91 Min.Folge vom 29.09.1995Ab 12

Der gut situierte Oberstaatsanwalt Christoph Thaler (Fritz Wepper) und sein Bruder Peter (Elmar Wepper), ein draufgängerischer, geschiedener, seine Kinder vernachlässigender Polizist mit Alkoholproblem, klären gemeinsam Mordfälle auf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zwei Brüder
KultKrimi
Zwei Brüder

Zwei Brüder

Alle 4 Staffeln und Folgen