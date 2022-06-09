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Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter

Erkundungstour durch Gut Ramelow

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 09.06.2022
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Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter

Folge 2: Erkundungstour durch Gut Ramelow

47 Min.Folge vom 09.06.2022Ab 6

Knut und Christina - die neuen Besitzer von Gut Ramelow - sind auf Erkundungstour durch ihr 250 Jahre altes Anwesen. Der Hamburger und die Dänin haben bereits sieben Häuser vor dem Verfall bewahrt. Nummer acht ist ein Überraschungsei. In Ganzlin haben die frisch gebackenen Gutshausbesitzer Fanny und Christian alle Hände voll tun. Die ganze Familie packt mit an, um das Haus in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

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