"Aktenzeichen XY … ungelöst" mit Rudi Cerne: Das passiert hinter den Kulissen der ZDF-Show

Seit 2002 präsentiert Rudi Cerne das True-Crime-Format "Aktenzeichen XY ... ungelöst".

In "Volle Kanne" verriet Moderator Rudi Cerne Details über die Backstage-Arbeit des True-Crime-Formats "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Das Team des ZDF-Service-Magazins war sogar beim Dreh eines nachgestellten Verbrechens dabei.

Wenn einmal im Monat "Aktenzeichen XY ... ungelöst" über die Bildschirme flimmert, halten viele Zuschauer:innen den Atem an. Denn die seit 1967 ausgestrahlte ZDF-Sendung behandelt reale Verbrechen, die noch nicht aufgeklärt sind. Der besondere Kniff: Die Tat wird in Einspielern realitätsnah nachgestellt. Jetzt gewährte Moderator Rudi Cerne der Sendung "Volle Kanne" einen Blick hinter die Kulissen. Er war selbst am 6. Oktober im Studio des ZDF-Service-Magazins. Zudem durfte ihn ein Kamerateam bei der Vorbereitung von "Aktenzeichen" begleiten.

Emptahische Vorbereitung auf den "Live-Einsatz" Wichtig sei im Vorfeld, bei den Ermittler:innen Vertrauen aufzubauen, so Cerne. Schließlich stehen viele von ihnen das erste Mal in einem Live-Studio. Die Beamtinnen und Beamten reisen bereits einen Tag vor der Sendung an, heißt es im Bericht. Im Studio auf dem Bavaria-Gelände in Grünwald wird geprobt und der Gastgeber nimmt sich persönlich viel Zeit für die Vorgespräche. "Das ist auch wichtig, dass die wissen, wie der Moderator tickt", so der Fernseh-Journalist. "Was ist das für ein Typ? Ist der arrogant? Glaubt er, er wäre ein Star? Und die merken ganz schnell, dass ich überhaupt keinen Hang dazu habe, abzuheben", erklärt Cerne. Und fügt hinzu: "Ich glaube, das hat sich auf den Dienststellen schon herumgesprochen: Mit dem Cerne kannst du reden." Auch die gedrehten Einspieler, die das Verbrechen nachstellen, werden dann noch mal auf ihre Realitätsnähe überprüft. Das Team von "Volle Kanne" durfte bei einer Aufnahme dabei sein. Und lernte, wie wichtig kleine Details wie etwa die Farbe der Fahrerkabine eines beteiligten Lkw sind. Die Drehbücher zu diesen Kurzfilmen werden in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Polizeidienststelle angefertigt.

Rudi Cerne: "Es geht darum, Menschen zu erreichen" Der ehemalige Eiskunstläufer (67) präsentiert das True-Crime-Format seit 2002. Den Erfolg von "Aktenzeichen YX ... ungelöst" erklärt er sich damit, "dass die Sendung absolut authentisch ist". Wichtig für die Strahlkraft sei auch: "Es ist alles echt. Dieses Verbrechen hat's wirklich gegeben." Damit die ungeklärten Fälle doch noch gelöst werden können, gehe es darum, "Menschen zu erreichen. Und das schaffen wir nur durch diese Filme, die auch emotional sein müssen. Dass einer sagt: 'Ich hab diesen Mann gesehen, und ich kann Ihnen was dazu sagen'". Laut Cerne liegt die Aufklärungsquote bei den gezeigten Fällen bei "fast 40 Prozent". Die nächste Folge von "Aktenzeichen XY... ungelöst" kannst du am Mittwoch, dem 5. November, um 20.15 Uhr im ZDF und im Stream auf Joyn sehen. Es ist die insgesamt 620. Episode in der langen Geschichte des Formats. "Volle Kanne" läuft von montags bis freitags ab 9.05 Uhr im ZDF. Zeitgleich ist die Sendung im Stream auf Joyn verfügbar.