Katharinas Spinnen-Schock bei "Bauer sucht Frau": Arabella ergreift die Flucht

In der Finalfolge von "Bauer sucht Frau" steht die Aussprache von Hirschzüchter David, seinen Hofdamen und Moderatorin Arabella Kiesbauer an. Bevor jedoch überhaupt ein Wort fällt, geraten die Nerven gehörig ins Wanken. Wie die Beteiligten auf Katharinas achtbeinige Überraschung reagieren und welche Auswirkungen sie auf das folgende Gespräch hat, liest du hier.

Arabellas Flucht vor den Achtbeinern

Bevor David seinen Hofdamen Sophia, Lisa und Katharina gegenübersitzt, treffen sich die drei, um sich auf die Aussprache einzustimmen. Aber Hofdame Katharina hat eine ungewöhnliche Überraschung in petto: Sie bringt eine Vogelspinne und eine Springspinne mit, und das sorgt für große Aufregung.

Moderatorin Arabella reagiert panisch und flieht fast aus dem Raum, als sie die Tiere sieht. Erst als Katharina ihre achtbeinigen Begleiter wieder einpackt, kehrt Ruhe ein und die Aussprache kann beginnen. Aber dieses bleibt alles andere als entspannt.