Es geht wieder los "Bauer sucht Frau": Erste Details zur 23. Staffel Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Sophia Seidl Auf die Plätze, fertig, Muhhh – die neue Staffel geht bald los. Bild: Joyn / ATV

Die Lieblings-Kuppelshow der Österreicher:innen "Bauer sucht Frau" geht in die 23. Runde und schon jetzt stehen spannende Details fest. Wann es losgeht, wie viele Singles ihr Glück versuchen und warum diese Staffel besonders wird, erfährst du hier.

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Du willst dich auf die neue Staffel "Bauer sucht Frau" einstimmen? Dann schaue dir hier die 22. Staffeln an

Starttermin von "Bauer sucht Frau" 2026 Fans müssen nicht mehr lange warten: Die Vorstellungsfolgen der neuen Staffel stehen bereits in den Startlöchern. Am 27. Mai und 3. Juni 2026 lernst du auf ATV und Joyn die neuen Bäuer:innen kennen. Sobald die ersten Funken sprühen, starten die Bewerbungen für deine Favorit:innen. Hat es vielleicht sogar dir ein Bauer oder eine Bäuerin besonders angetan, dann nutze deine Chance und bewirb dich. Extra-Tipp: Auf Joyn bekommst du noch mehr exklusive Einblicke in die Kandidat:innen.

So viele Kandidat:innen stehen zur Auswahl Insgesamt stellen sich in diesem Jahr 14 Singles vor, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Darunter befinden sich drei Bäuerinnen sowie Landwirte aus nahezu allen Bundesländern. Besonders auffällig: Die neue Staffel ist ungewöhnlich jung. Mit einem durchschnittlichen Alter von 33,5 Jahren bringt "Bauer sucht Frau" frischen Wind auf die Bildschirme, beste Voraussetzungen für aufregende Liebesgeschichten.

Influencer geben exklusive Einblicke Auch abseits der TV-Ausstrahlung wird "Bauer sucht Frau" wieder digital begleitet. Die Kärntnerin Larissa, auf Social Media bekannt als "Laxbu" und selbsternannte "Herzerlexpertin", nimmt die Flirtgeschichten der Kandidat:innen genau unter die Lupe und liefert spannende Hintergrundinfos. Unterstützung bekommt sie von dem verlobten Paar Magdalena und Franz Peter. Die beiden legen ihren Fokus vor allem auf die landwirtschaftlichen Aspekte der Show und geben authentische Einblicke in das Leben und Arbeiten auf den Höfen.

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Vorfreude wächst Bis zum Start heißt es also noch ein wenig Geduld, aber schon jetzt steigt die Vorfreude auf eine neue Staffel voller Herzklopfen, Emotionen und vielleicht der ganz großen Liebe auf dem Land.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

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