So kannst du heute bei "Das 1% Quiz" mitmachen und Geld gewinnen

Jörg Pilawa moderiert das "Das 1% Quiz": In der Joyn-Smartphone-App kannst du mitquizzen

Wie clever ist Deutschland - und bist du cleverer? Finde es heraus und spiele selbst bei "Das 1% Quiz" mit. Mit etwas Glück gewinnst du 5.000 Euro.

Das Wichtigste in Kürze In der Joyn-App kannst du während der Sendung mitspielen

Zwischen den Folgen kannst du im "Catch Up Quiz" dein Wissen testen

Nimm an der Verlosung Teil und gewinne 5.000!

Gestellt werden die gleichen Fragen wie in der Folge von "Das 1% Quiz"

In den neuen Folgen der 4. Staffel gibt es zudem Bonusfragen mit weiteren Gewinnchancen!

So kannst du in der Joyn App mitspielen Öffne die Joyn Smartphone-App, scrolle zum Bereich "mitmachen" und gehe auf "Das 1% Quiz". Zur Show in SAT.1 kannst du dich in das aktuelle Quiz reinklicken. Zwischen den Folgen findest du das "Catch Up Quiz" und kannst mit spannenden Fragen und Antworten deinen Geist fithalten.

Staffel 4 Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Moderator Jörg Pilawa sucht die schlausten Köpfe Deutschlands. Die 100 Kandidat*innen der Show kämpfen sich bis zur finalen Frage vor, die nur 1% der Deutschen beantworten konnte.

So funktioniert das Quiz während der Sendung Läuft in SAT.1 eine aktuelle Folge, kannst du einfach mitspielen. In der Joyn Smartphone-App werden dir zeitgleich zur Sendung die Fragen eingeblendet. Nun heißt es schnell sein! Gib deine Antwort ein, bevor Moderator Jörg Pilawa die Frage in der Sendung auflöst. Liegst du richtig, bekommst du Punkte - und zwar gestaffelt: Die erste Frage, die immerhin 90 Prozent der Deutschen in Umfragen beantworten konnten, bringt nur einen Punkt, doch die nächste, die 85 Prozent beantworten konnten, immerhin schon zwei. Richtig stark sind die letzten beiden Fragen mit 25 und 40 Punkten. Anders als in der Show kannst du nicht rausfliegen, also einfach weitermachen und Punkte sammeln!

Wie clever ist Deutschland? Bist du cleverer als der Durchschnitt? Am Ende siehst du in der Bestenliste, wie gut du dich im Vergleich mit anderen Teilnehmer:innen geschlagen hast. Übrigens: Aktuell liegen unsere App-Teilnehmer ein bisschen über dem Deutschland-Schnitt, können also einige Fragen besser beantworten als der Durchschnitt. Kannst du den Schnitt steigern?

Trainiere mit dem "Catch Up Quiz" Einen Tag nach der jeweiligen Folge findest du in der App das "Catch Up Quiz". Hier kannst du noch einmal die spannendsten Fragen nachspielen. Das Quiz steht dir immer zu Verfügung. Vor Beginn der nächsten Staffel wird es auch noch ein hartes "Quiz-Trainingslager" geben für alle, die so richtig fit für die nächsten Sendungen werden wollen.

"Das 1% Quiz": Was es zu gewinnen gibt Zum einen gewinnst du Ruhm und Ehre in der Bestenliste der App und weißt dann auch, wie clever Deutschland ist. Darüber hinaus können alle Teilnehmer an Verlosungen teilnehmen: 5.000 Euro gibt es zu gewinnen. Außerdem winkt gelegentlich eine Wildcard, mit der du bei der SAT.1-Sendung im Studio mitmachen kannst.