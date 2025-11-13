Augen zu und durch? Heute "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Wer ist dabei? Das sind die Kandidat:innen der neuen Reality-Show Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Redaktion Wer kann das Beef-Beil begraben und wer lässt alte Wunden wieder aufbrechen? Bild: Joyn/Christoph Köstlin

Im Reality-Kosmos ist Beef das Alltagsgeschäft. So komisch es klingt, aber für das neue Reality-Format "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown", bildet genau diese Art der Beziehung die Grundlage für die Teilnahme. Wer die neuen Streit-Duos sind.

Verfeindete Freunde? "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": So heißt das brandneue Reality-Format, das ab dem 6. November bei ProSieben und auf Joyn gezeigt wird. In der Show ziehen acht prominente Duos, die in der Vergangenheit heftigen Streit hatten, in ein Haus, in dem sie nicht nur zusammenleben, sondern auch als Team Challenges meistern müssen. Das heißt: Irgendwie müssen es die Promis schaffen, ihren Streit mit ihrem Reality-Partner zu ignorieren und stattdessen zusammenzuarbeiten. Das Duo, dem das am besten gelingt, hat eine realistische Chance auf ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro! Ist das genug, um den Beef beiseitezulegen und zu kooperieren? Oder bietet es nur extra Zündstoff und entfacht weitere Diskussionen? Die ersten verfeindeten Streit-Duos stehen nun fest!

Das sind die Kandidat:innen:

Daniela Büchner und Patricia Blanco Spätestens bei der Bekanntgabe dieses Duos dürfte jedem klar sein, worin die Herausforderung bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" liegt. Denn Danni Büchner und Patricia Blanco sind gar nicht gut aufeinander zu sprechen. Angefangen beim Bodyshaming-Skandal von Patricia gegenüber Dannis Tochter Joelina bis hin zur Kampfansage von Patricia an Danni, gibt es einiges, was die beiden noch klären müssen. Falls sie eine realistische Chance auf das Preisgeld haben wollen, müssen sie das schnellstmöglich tun. Auch wenn es zurzeit unvorstellbar scheint, aber könnten die beiden Reality-Stars es tatsächlich schaffen im Team zu arbeiten?

Lisha Savage und Eva Benetatou Dieses Duo hat es ebenfalls in sich. Lisha Savage und Eva Benetatou sorgen schon seit Jahren für Reality-Zündstoff. Schon im "Sommerhaus der Stars" 2020 lieferten sich die beiden mehrere Wortgefechte. Nun treffen sie erneut aufeinander. Ein sehr unglücklicher Zeitpunkt, denn die Stimmung ist weiterhin alles andere als entspannt. Erst kürzlich teilte Lisha auf Instagram heftig gegen Eva aus, nachdem diese einen Seitensprung mit dem verheirateten Serkan Yavuz öffentlich gemacht hatte. Ihre Worte sind deutlich und zeigen, dass alte Wunden längst nicht verheilt sind. Ob die beiden ihre Vergangenheit bei "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" hinter sich lassen können? Schon nach der ersten Folge legt sich Lisha Savage auf Instagram mit Sam Dylan an und erhebt schwere Anschuldigungen - so krass, dass die Story sogar von Instagram gelöscht wird.

Sara Kulka und Ronald Schill Wie das funktionieren soll, ist ungewiss. Denn Sara Kulka und Ronald Schill sind gar nicht gut aufeinander zu sprechen. Im Juli krachte es in der "Villa der Versuchung" gehörig zwischen den beiden. Auslöser war Ronald Schill, der sich auf Gruppenkosten eine Luxusnacht im "Master Bedroom" gönnte, was Sara zum Kochen brachte. Die Folge: Ein heftiger Schlagabtausch in der Show. Vergessen ist das Ganze auch nicht. Denn auch in der Reunion-Folge des Formats fliegen die Fetzen. Ob "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" den beiden dabei hilft, die Wogen zu glätten?

Julian F.M Stoeckel und Maurice Dziwak Dass Julian F.M Stoeckel und Maurice Dziwak nun Teampartner sind, dürfte wohl jeden schocken - auch die beiden selbst. Denn im "Sommerhaus der Stars" gerieten die zwei Reality-Stars heftig aneinander. Grund dafür: Das Verhalten von Maurice gegenüber seiner damaligen Partnerin Ricarda Raatz, zu dem Julian deutliche Worte fand und ihn unter anderem als "Orang-Utan" bezeichnete. Seitdem ist ihre Beziehung auf Eis gelegt. Schwer vorstellbar, dass die beiden in "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" als Duo funktionieren.

Umut Tekin und Stefan Kleiser Diese Kombination hat wohl wirklich niemand kommen sehen. Trotz ihrer heftigen Auseinandersetzung müssen sich Umut Tekin und Stefan Kleiser in "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" als Teampartner verschiedenen Herausforderungen stellen. Im "Sommerhaus der Stars" krachte es zwischen den beiden. Als Stefan in einer Diskussion mit Tessa Bergmeier aus Umuts Sicht etwas zu direkt wurde, stellte er sich lautstark vor die Model-Kollegin und warf Stefan unter anderem eine mangelnde Vorbildfunktion vor. Doch nicht nur in der Show, auch danach auf Social Media flogen die Fetzen. Gute Voraussetzungen, um in "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" als Team zu performen, sehen anders aus.

Verena Kerth und Giulia Siegel Zwischen Verena Kerth und Giulia Siegel herrscht seit Jahren Funkstille – inklusive gegenseitiger Blockade auf Social Media. Auslöser ihres Dauerzoffs war einst ein öffentlicher Schlagabtausch um Giulias Partner Ludwig Heer. Jetzt müssen die beiden in "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" ausgerechnet gemeinsam antreten. Ob das ein Neuanfang wird oder der nächste Streit programmiert ist, bleibt abzuwarten.

Chiara und Anna Dass die beiden jetzt ein Team bilden, hätten wohl selbst Reality-Profis nicht erwartet. Denn nach "Are You The One" sorgte vor allem ein Thema für Schlagzeilen: die Affäre zwischen Chiara und Tano. Brisant daran: Zu diesem Zeitpunkt war Tano mit Anna zwar noch nicht offiziell zusammen, dennoch führte die Geschichte zu ordentlich Drama. Später bei der Wiedersehensfolge fehlte Chiara zwar, bekam aber dennoch heftig Kritik ab, was sie anschließend auf Social Media konterte. Ob sich die beiden für das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro zusammenraufen können?

Kate und Sam Freunde, Feinde, Team-Partner. So lässt sich die Beziehung zwischen Sam Dylan und Kate Merlan am besten zusammenfassen. Früher galten die beiden als unzertrennlich. Als Sam jedoch vor laufender Kamera Kate bloßstellte und über sie lästerte, brach ein öffentlicher Schlagabtausch statt. Die Folge: Die beiden gingen getrennte Wege. Zumindest bis jetzt. Denn in "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" müssen die zwei Seite an Seite antreten. Folgt ein Freundschafts-Comeback? Oder doch eher ein weiterer Streit?

Das sind die acht Promi-Duos der neuen Reality-Show. Ob sie es schaffen zu kooperieren, siehst du in "Die Abrechnung - der Promi-Showdown", ab Donnerstag, 6. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.