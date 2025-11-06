Das muss man zu ihm wissen Julian F. M. Stoeckel bei "Die Abrechnung": Das muss man zum Reality-Star mit dem Turban wissen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von cs Julian F.M. Stoeckel bei "Das große Promibacken" - nun ist er Kandidat bei "Die Abrechnung". Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Gerade erst war er bei "Das große Promibacken" auf SAT.1 am Start, da wartet schon das nächste Abenteuer auf ihn: Ende 2025 mischt er bei "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" mit. Das Wichtigste über Julian F.M. Stoeckel im Überblick.

Julian F. M. Stoeckel muss dem Backwettbewerb nach Folge 3 Lebewohl sagen Leider hat es für die "Königin der Illusionen" am Ende doch nicht zum Weiterkommen gereicht und Julian F. M. Stoeckel muss "Das große Promibacken" 2024 nach Folge 3 verlassen.

Multi-Talent und Gesamtkunstwerk Die meisten Menschen kennen ihn durch sein schonungsloses Mundwerk und seine schillernden Auftritte: Seit nunmehr zehn Jahren ist Julian F. M. Stoeckel von den roten Teppichen und aus vielen deutschen TV-Produktionen nicht mehr wegzudenken. Geboren wurde - mit vollem Namen Julian Frederik Moritz Stoeckel - am 20. März 1987 in West-Berlin. Er gilt nicht nur als Paradiesvogel, sondern auch als wandelnder Gegensatz: Er bezeichnet sich selbst als "Dame von Welt", weigert sich aber zu gendern. Er ist auf sämtlichen Social-Media-Plattformen präsent, kann Influencer:innen aber nicht ausstehen, wenn ihn jemand als Influencer:in bezeichne, sehe er das als Beleidigung, so Stoeckel im Interview mit der "teleschau".

Ein Paradiesvogel erobert die deutsche TV-Landschaft Begonnen hat alles für den 36-Jährigen mit seinem "Fashion Night Cocktail", den er seit 2010 jährlich während der Berlin Fashion Week veranstaltet. Seinen Durchbruch hatte Stöckel 2014 als Teilnehmer der achten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", wo er unter anderem mit Larissa Marolt und Jochen Bendel den australischen Dschungel ein Stück bunter machte. Stoeckel ist ein Gesamtkunstwerk und auf den deutschen TV-Bildschirmen präsent, ob als Moderator oder als schillernder Gast: Der Sohn eines Arztes entschied sich bereits früh dagegen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er wollte die Unterhaltungsbranche erobern - und das, weil es ihm die Schauspielerin Witta Pohl riet. Immer dabei sind seine Schlagfertigkeit und sein mittlerweile zum Markenzeichen gewordener bunter Turban.

Nackt ja, gendern nein. Der Moderator wirbt unter anderem für einem offenen Umgang mit Nacktheit, vor allem in seinem Job als Moderator des TV-Formats "Naked Attraction". Bei Oberflächlichkeit reißt ihm jedoch schnell der Geduldsfaden. Werden etwa Kandidat:innen in der Show - in der man lediglich auf der Basis, wie attraktiv man den nackten Körper findet, ein Date auswählen muss - zu oberflächlich, schreitet der 36-Jährige ungeniert ein: "Weil ich eine Furie vor dem Herrn bin", erzählt er lachend im Interview. Stoeckel spricht nicht nur offen über Tabuthemen, sondern macht auch kein Hehl daraus, dass er nicht gendert. Er wisse einfach nicht warum, sagt Stoeckel. Findet sich jemand in Floskeln wie "Sehr geehrte Damen und Herren" nicht wieder, entgegnet der 36-Jährige schlichtweg: "Irgendwo passt man immer nicht rein. So ist das Leben."

Steckbrief von Julian Name: Julian Frederik Moritz Stoeckel

Beruf: Moderator, Entertainer, Geschäftsmann

Geburtstag: 20. März 1987

Sternzeichen: Fische

Geburtsort: West-Berlin

Staatsangehörigkeit: deutsch

Familienstand: ledig

Geschlecht: männlich

Partner: Marcell Damaschke

Haarfarbe: braun

Augenfarbe: braun

Instagram: @julianfmstoeckel

Acht Promis treten 2024 bei "Das große Promibacken" an Acht große Namen aus Unterhaltung, Infotainment und Sport treten in der SAT.1-Backstube gegeneinander an. Neben Julian Frederik Moritz Stoeckel sind das: Schauspielerin Susan Sideropoulos

Comedian Simon Gosejohann

Moderatorin Madita van Hülsen

Schauspieler Raúl Richter

TV-Kommissarin Alexandra Rietz

Moderatorin Panagiota Petridou

Speerwerfer Mathias Mester