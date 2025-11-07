Meinung "Die Bergretter" Staffel 17: Autorin sieht die ZDF-Serie zum ersten Mal - das ist ihr Urteil Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Johanna Grauthoff Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) ist bereit für neue Einsätze. Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Seit 2009 fiebern Millionen Fans mit, wenn im ZDF "Die Bergretter" über den Bildschirm flimmert. In mehr als 100 Folgen erzählt die Serie die Geschichten von Markus Kofler und seinem Team, die in den Alpen Menschen in Not retten und dabei oft selbst an ihre Grenzen stoßen. Doch wie gut gelingt der Neueinstieg? Zum Start von Staffel 17 prüft Autorin Johanna, ob sich die Serie auch für Quereinsteiger lohnt.

Schau selbst in die neue Staffel rein: "Die Bergretter" mittwochs um 20:15 Uhr im ORF2-Livestream auf Joyn

Das Erfolgsformat "Die Bergretter" Bei der ZDF-Reihe "Die Bergretter" trifft packendes Drama auf klassisches Heimatserien-Flair: Eine Mischung, die seit Jahren Millionen von Zuschauer:innen begeistert. Seit dem Serienstart 2009 begleiten Fans den Extremkletterer und Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und sein Team bei ihren riskanten Einsätzen in den Alpen. Immer wieder geraten sie dabei selbst in gefährliche Situationen, was der Serie auch eine ordentliche Portion Action verleiht. Am 30. Oktober startet die mittlerweile 17. Staffel von "Die Bergretter" mit sieben neuen Folgen. Doch was macht den Reiz dieser langlebigen Erfolgsserie aus? Und warum behauptet sie sich bis heute auf dem Prime-Time-Platz im ZDF am Donnerstagabend? Ich wage den Selbstversuch und will herausfinden, warum "Die Bergretter" seit 16 Jahren so viele Fans haben, die sich jede Folge in Spielfilmlänge anschauen. Dabei will ich vor allem wissen, wie es ist, für mich als Neuling in die Serie einzusteigen, ohne die Handlung der letzten 105 Episoden gesehen zu haben.

Was erwarte ich von "Die Bergretter"? Schon oft ist mir die ZDF-Serie beim Zappen im TV über den Weg gelaufen. So richtig gecatcht hat sie mich aber nicht - bis jetzt! Durch meine Recherche und vom Hörensagen habe ich eine gewisse Vorstellung, worum es in den Episoden gehen wird. Im Fokus stehen vor allem Sebastian Ströbel als Markus Kofler und seine spektakulären Rettungseinsätze, bei denen er wahrscheinlich viel zu gut aussehen wird. Aber ich rechne auch mit vielen dramatischen Geschichten aus dem Dorf mit Themen wie Liebeskummer, Beziehungsprobleme, Familienstreits, Todesfälle, Trennungen und was sich die Drehbuchautor:innen sonst noch so ausgedacht haben.

Mein Einstieg in Staffel 17 - funktioniert's? Schon der Vorspann bestätigt mein Bild von einer typischen ZDF-Heimatserie: Drohnenaufnahmen von schneebedeckten Gipfeln, ein gelber Rettungshubschrauber hebt ab und das Team aus Ramsau rüstet sich für den nächsten Einsatz. Die Serie macht es mir als Neuling leicht, zu verstehen, worum es grundsätzlich geht. Schwierig wird es erst bei den vielen Gesichtern. Die Vorstellung der einzelnen Figuren rauscht an mir vorbei, und kaum ist sie vorbei, habe ich die Namen schon wieder vergessen. Die erste Folge der neuen Staffel trägt den Titel "Stille Wasser" und beginnt, wie ich es erwartet habe: mit einer idyllischen Landschaftsaufnahme. Ein Motorradfahrer fährt an einen glitzernden Bergsee. Natürlich ist es Markus Kofler, der zentrale Held der Serie. Schon im ersten Dialog fällt auf, wie geschickt die Drehbuchautor:innen Informationen für Neueinsteiger einstreuen, um ein erstes Gefühl für den Inhalt der Serie zu bekommen: "Kannst du nicht Spaß haben, ohne dein Leben zu riskieren?" - "Na ja, dann müsste ich den Job wechseln." Zack, wir wissen sofort, wie Markus' Leben in etwa abläuft. Auch sein Liebesleben wird in den ersten Minuten schnell umrissen: "Sonne, Freunde, keine Beziehungsdramen - was will man mehr?", sagt Markus und selbst für mich als Neuling wird klar, dass hier eine Menge Vergangenheit drinsteckt. Wenig später wird im idyllischen Bergsee eine Leiche entdeckt - und wer steht am Tatort? Natürlich Markus' Ex-Freundin Alex. Nach dem Motto: Jede:r kennt jeden und irgendwie ist hier jede:r mit jedem verstrickt. Für mich als Neuling sind diese Verstrickungen zu Beginn eine echte Herausforderung gewesen. Viele Namen, viele Beziehungen, viele Andeutungen. Doch die Dialoge sind so konstruiert, dass auch Neueinsteiger:innen Stück für Stück mitbekommen, wer mit wem verbandelt ist, welche Geschichten hinter den Figuren stecken und warum in Ramsau offenbar jeder ein emotionales Päckchen trägt. Nach kurzer Zeit bin ich aber dann mittendrin. Das Drama um die Leiche, die Frage nach dem Täter, die Spannung zwischen Alex und Markus und die Geschichten aus Ramsau - all das zieht mich mehr in den Bann, als ich es erwartet hätte.

Mein Fazit: Ist der Neueinstieg geglückt? Wer neu bei "Die Bergretter" einsteigt, braucht in den ersten Minuten vor allem eines: Aufmerksamkeit. Denn in Ramsau kennt wirklich jeder jeden und fast jede Figur hat irgendeine Verbindung zu Markus Kofler. Für Neulinge bedeutet das anfangs Konzentrationsarbeit: Wer ist mit wem verwandt, wer war mal liiert, wer trägt welches Geheimnis mit sich herum? Doch mit jeder Minute wird mir das Geflecht und die jeweilige Vergangenheit etwas klarer und ich habe mich erstaunlich schnell zurechtgefunden. Natürlich entgehen mir als Neuling einige Anspielungen auf frühere Staffeln - besonders gegen Ende der ersten Folge als Teenagerin Mia auf dem Hof auftaucht. Langjährige Serienfans wissen sicher sofort, was dahintersteckt. Ich dagegen kann nur raten - vielleicht Markus' Tochter? Doch genau das macht auch bei mir den Reiz aus: Ich will es wissen und schalte deshalb auch bei der zweiten Folge wieder ein. Der Einstieg ist also absolut möglich, wenn du bereit bist, dich auf die Welt rund um Ramsau einzulassen. Wer die Geduld hat, sich in die Figurenwelt hineinzufinden, wird mit einer emotionalen, bildstarken Serie belohnt, die auch nach 16 Staffeln noch funktioniert. Da jede Episode eine in sich geschlossene Rettungsgeschichte erzählt, eignet sich "Die Bergretter" meiner Meinung nach perfekt, um einfach mittendrin einzusteigen - und sich vielleicht doch ein bisschen zu verlieben: in die Berge, die Menschen und das Drama von Ramsau.