Nach Beauty-Pfusch: Layla Leona will ihre Nase retten

Erotik-Influencerin Layla Leona hat längst ihren persönlichen Schönheitsrekord gebrochen. Nach zahlreichen Eingriffen steht nun das nächste Kapitel in der ATV Sendung "Ein Lebens für die Schönheit" an. Klares Ziel: eine neue Nase.

Kein Preis zu Hoch für Perfektion Layla Leona ist kein unbeschriebenes Blatt auf Österreichs TV-Bildschirmen: Als Wiener Reality-Starlet und Influencerin wurde sie unter anderem als Verführerin bei "Temptation Island V.I.P." (Staffel 2) bekannt. Die Beauty überlässt in Sachen Schönheit nichts dem Zufall: Lipfiller, Brustvergrößerung, Facelift: Ihre To-do-Liste für den perfekten Social-Media-Look ist endlos. Bei einem Termin zur Nachkontrolle ihrer letzten Brust-OP, mit der sie übrigens mehr als zufrieden ist („Meine Brüste schauen aus wie aus einer Unterwäsche-Werbung“), kam plötzlich das nächste Thema auf den Tisch: ihre Nase. Die Influencerin will den fehlerhaften Eingriff aus dem Ausland endlich korrigieren, ein Schritt, den sie nicht auf die leichte Schulter nimmt.

Meine Brüste schauen aus wie aus einer Unterwäsche-Werbung. Layla schwärmt über ihre Veränderung

Beauty-Doc Knabl soll’s richten Für die Korrektur hat Layla einen Termin beim Schönheitschirurgen Dr. Jörg Knabl vereinbart. Gemeinsam wurde jedes Detail akribisch geplant – denn bei mehrfach operierten Nasen zählt höchste Präzision. "Ich will das am liebsten verdrängen", sagt Layla über ihren letzten Eingriff in der Türkei. Doch Aufgeben kommt für die selbsternannte Beauty‑Perfektionistin nicht infrage. Getreu dem Motto "Schönheit ist Arbeit" kämpft sie weiter für ihr Ideal – und nimmt ihre Follower dabei offen mit auf diesen Weg. Begleite Layla bei ihrer Transformation: "Ein Leben für die Schönheit" am Freitag, 6.3. um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn.

