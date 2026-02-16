ESC-Fieber und Faschingskrapfen: "Café Puls" feiert den Song-Contest

Bibi und Flo verwandeln sich für die morgige Sendung in die ESC-Ikonen Udo und Conchita.

Es ist angerichtet! Während anderswo die Faschingskrapfen knusprig werden, zieht Österreichs Lieblings-Frühstücksfernsehen "Café Puls" morgen, Dienstag, dem 17. Februar um 5:30 Uhr auf PULS 4 und Joyn die ganz großen Fasching- und ESC-Fans.

Volle Punktzahl für Bibi und Flo

Simple Faschingsdekoration kann jeder. In Udo Jürgens und Conchita verwandeln, nicht.

Am Dienstag, den 17. Februar, dreht sich bei "Café Puls" absolut alles um den Eurovision Song Contest – und die Café Puls-Family feiert bereits vor, was im Mai in Wien über die Bühne gehen wird!

Die ESC-Legenden schlechthin landen auf der Frühstückscouch:

- Der unsterbliche Udo Jürgens (verkörpert von Bianca Schwarzjirg)

- Die fantastische Conchita Wurst (mit Florian Danner)

- Der wilde Tommy Cash

Es wird glamourös, emotional und unvergesslich!