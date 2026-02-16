Merci, Chérie
ESC-Fieber und Faschingskrapfen: "Café Puls" feiert den Song-Contest
Es ist angerichtet! Während anderswo die Faschingskrapfen knusprig werden, zieht Österreichs Lieblings-Frühstücksfernsehen "Café Puls" morgen, Dienstag, dem 17. Februar um 5:30 Uhr auf PULS 4 und Joyn die ganz großen Fasching- und ESC-Fans.
Volle Punktzahl für Bibi und Flo
Simple Faschingsdekoration kann jeder. In Udo Jürgens und Conchita verwandeln, nicht.
Am Dienstag, den 17. Februar, dreht sich bei "Café Puls" absolut alles um den Eurovision Song Contest – und die Café Puls-Family feiert bereits vor, was im Mai in Wien über die Bühne gehen wird!
Die ESC-Legenden schlechthin landen auf der Frühstückscouch:
- Der unsterbliche Udo Jürgens (verkörpert von Bianca Schwarzjirg)
- Die fantastische Conchita Wurst (mit Florian Danner)
- Der wilde Tommy Cash
Es wird glamourös, emotional und unvergesslich!
Live-Musik und Faszination Verkleidung
Die morgige Sendung blickt auch hinter die Kulissen: Warum verkleiden sich die Menschen so gerne? Welche Auswirkungen hat ein Kostüm auf die Psyche?
Und natürlich rocken die Café Puls-Stars die legendären ABBA-Klassiker live durchs Studio. Schließlich: ESC-IKONEN schlechthin!
Mit dabei als Promi-Gast: "The Makemakes"-Frontman Dominic Muhrer direkt von der Couch!
