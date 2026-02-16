zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Merci, Chérie

ESC-Fieber und Faschingskrapfen: "Café Puls" feiert den Song-Contest

Veröffentlicht:

Bibi und Flo verwandeln sich für die morgige Sendung in die ESC-Ikonen Udo und Conchita.

Bild: ©Thomas Salamonski

Es ist angerichtet! Während anderswo die Faschingskrapfen knusprig werden, zieht Österreichs Lieblings-Frühstücksfernsehen "Café Puls" morgen, Dienstag, dem 17. Februar um 5:30 Uhr auf PULS 4 und Joyn die ganz großen Fasching- und ESC-Fans.

Volle Punktzahl für Bibi und Flo

Simple Faschingsdekoration kann jeder. In Udo Jürgens und Conchita verwandeln, nicht.

Am Dienstag, den 17. Februar, dreht sich bei "Café Puls" absolut alles um den Eurovision Song Contest – und die Café Puls-Family feiert bereits vor, was im Mai in Wien über die Bühne gehen wird!

Die ESC-Legenden schlechthin landen auf der Frühstückscouch:

- Der unsterbliche Udo Jürgens (verkörpert von Bianca Schwarzjirg)

- Die fantastische Conchita Wurst (mit Florian Danner)

- Der wilde Tommy Cash

Es wird glamourös, emotional und unvergesslich!

Live-Musik und Faszination Verkleidung

Die morgige Sendung blickt auch hinter die Kulissen: Warum verkleiden sich die Menschen so gerne? Welche Auswirkungen hat ein Kostüm auf die Psyche?

Und natürlich rocken die Café Puls-Stars die legendären ABBA-Klassiker live durchs Studio. Schließlich: ESC-IKONEN schlechthin!

Mit dabei als Promi-Gast: "The Makemakes"-Frontman Dominic Muhrer direkt von der Couch!

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

