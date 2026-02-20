Countdown für das Österreich-Ticket ESC 2026: Wie funktioniert der Vorentscheid und wer kann abstimmen? Veröffentlicht: Vor 5 Minuten von Marlene Sofie Weissböck Das Moderationsduo Alice Tumler und Cesár Sampson begrüßt die zwölf Talente bei der ersten nationalen Vorentscheid-Show seit 2016. Bild: ORF/Thomas Ramstorfer

Nach einer zehnjährigen Pause feiert der nationale ESC-Vorentscheid an diesem Freitag sein Comeback. Das Besondere: Bei der Show "Vienna Calling – Wer singt für Österreich?" küren eine internationale Fachjury und das TV-Publikum gemeinsam österreichische Talente. Zwölf Sänger:innen stellen ab 20:15 Uhr in der Show ihre Songs im ORF 1-Livestream auf Joyn vor. Alle wichtigen Infos zum Voting findest du hier.

So funktioniert das Voting beim Vorentscheid Ein 43-köpfiges Team aus nationalen und internationalen Fachjurys bewertet zunächst die Generalproben der Talente. Nach der Hauptabendshow kommt dann das Publikum ins Spiel: Ab 22:55 Uhr kann per Telefon für den eigenen Favoriten abgestimmt werden. Die Punkte der Jury und des Publikums fließen jeweils zu 50 Prozent in das Endergebnis ein. So wird entschieden, wer Österreich beim 70. Eurovision Song Contest vertreten wird.

Internationale Profis und ESC-Stars in der Fachjury Die Fachjury setzt sich aus einem nationalen und internationalen Expert:innenteam zusammen, darunter Profis aus den Bereichen Musik, Medien und Eurovision Song Contest. Mit dabei sind prominente Persönlichkeiten wie die ukrainische Sängerin Jamala, der österreichische DJ und Produzent Parov Stelar sowie der deutsche Singer-Songwriter Michael Schulte. Auch Vertreter großer Medienhäuser haben ein Mitspracherecht bei der Bewertung. Während der Sendung übernehmen die Schauspielerin Caroline Athanasiadis, der Moderator Elton und der Sänger Luca Hänni die Moderation der Auftritte und ordnen diese ein, ohne selbst in die Jurybewertung einzugreifen.

Die Expert:innen aus dem In- und Ausland im Überblick: Max Bauer (Ö3)

Christina Böck (Kurier)

Armin Doppelbauer (ORF Burgenland)

Martin Fichter-Wöß (APA)

Robert Fröwein (Kronen Zeitung)

Linnea Gawell (schwedische Sängerin und Songwriterin)

Stefanie Groiss-Horowitz (ORF-Programmdirektorin)

Thomas Gruber (ProSiebenSat.1 PULS4)

Jamala (Sängerin; ESC-Gewinnerin Ukraine)

Theresa Kahr (ORF Steiermark)

Magdalena Kanev (ORF Wien)

Melisa Kaymaz (Präsidentin OGAE Schweiz)

Constanze Kreuzberger (ORF Salzburg)

Armin Luttenberger (ORF)

Melinda Markowitsch (ORF)

Sascha Mutavdzic (Eurovision Austria)

Wolfgang Pammer (Kronehit)

David Pearson (ORF Niederösterreich)

Valentina Pisoni (ORF Vorarlberg)

Jakob Rabitsch (Produzent)

Heide Rampetzreiter (Die Presse)

Alina Rauch (Radio NRJ)

Martina Rauner (Ö3)

Romy Reis (GRIDmusic)

Sabine Reiter (mica)

Lisa Schneider (FM4)

Marco Schreuder (Der Standard / Podcast „Merci, Chérie“)

Patrick Schubert (ProSiebenSat.1 PULS4)

Michael Schulte (Sänger)

Alan Roy Scott (USA / Songwriter für u. a. Ray Charles, Céline Dion, Cher)

Shari Short (USA / Sängerin & Songwriter für Ariana Grande, Miley Cyrus, etc.)

Violet Skies (GB/USA Singer-Songwriter)

Markus Spiegel (Musikfachmann)

David Steiner (ORF Tirol)

Parov Stelar (DJ, Produzent)

Marcos Tritremmel (Präsident OGAE Österreich)

Christian Ude (Kleine Zeitung)

Alkis Vlassakakis (Podcast „Merci, Chérie“)

Alex Wagner (FM4)

Melanie Wehbe (schwedische Sängerin und Songwriterin)

Peter Wolfgruber (ServusTV)

Klaus Woryna (ehem. Präsident OGAE Deutschland)

Thomas Zeidler (Österreich)

Wer bekommt das Ticket nach Wien? Beim Wettbewerb "Vienna Calling – Wer singt für Österreich" trifft internationale Expertise auf heimisches Publikums-Voting. Während die 43-köpfige Fachjury bereits die Generalproben bewertet, liegt das letzte Wort am Freitagabend auch bei den Fans. Ab 22:55 Uhr zählt jede Stimme, denn Jury und Publikum fließen zu gleichen Teilen ins Ergebnis ein. Wer schließlich das Ticket zum 70. Eurovision Song Contest löst, entscheidet sich live im ORF 1-Livestream auf Joyn. Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

