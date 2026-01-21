Damit hat niemand gerechnet Nach "Bauer sucht Frau" und "Forsthaus Rampensau": Elizabeth Pertschi hüllenlos im Playboy Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sophia Seidl Elizabeth genießt den Whirlpool von "Forsthaus Rampensau" und stellt gleich die erste Hausregel auf: "Nicht in den Jacuzzi brunzen!" Bild: Joyn / ATV

Reality-Sternchen Elizabeth Pertschi sorgt wieder für Gesprächsstoff! Nach ihren TV-Auftritten in Formaten wie "Forsthaus Rampensau", "Bauer sucht Frau" oder "Drunk Dates", überrascht die selbstbewusste Wahlamerikanerin jetzt mit einem besonderen Schritt: Sie hat sich für den französischen Playboy ausgezogen.

Von der Alm ins Rampenlicht Was als TV-Abenteuer bei "Very Good For Hollywood" begann, entwickelte sich für Elizabeth Pertschi zur vielseitigen Karriere. Spätestens seit ihrem turbulenten Auftritt im "Forsthaus Rampensau" 2025, gemeinsam mit Freundin Vanessa, steht sie im Mittelpunkt der österreichischen Reality-Szene. Erst kürzlich sorgte sie für Aufsehen, als sie bei einer weihnachtlichen Social-Media-Challenge gemeinsam mit ihrem Forsthaus-Mitbewohner Herbert in der Badewanne kuschelte.

Erotik und Selbstbewusstsein In einem Interview mit dem französischen Playboy Magazin spricht Pertschi offen über ihre Haltung zu Erotikkunst und Körperbewusstsein: "Für mich ist Erotik keine Frage der Zurschaustellung, sondern der Atmosphäre, des Vertrauens und der Erzählung". Fotografie sei für sie eine Form von Kunst, emotional, filmisch und stets respektvoll. Ihre Einstellung zu Sexualität klingt reifer als so mancher Reality-Konflikt: "Selbstvertrauen ist die attraktivste Eigenschaft, die eine Frau haben kann." Mit dieser Philosophie passt sie in das neue Playboy-Konzept, das Frauen als selbstbewusste, kreative Persönlichkeiten feiern will.

Sinnlichkeit ist Atmosphäre, kein Spektakel. Elizabeth über Sexualität

"Playboy" als Statement Warum sie Teil der berühmten Playboy-Familie wurde? "Playboy war schon immer viel mehr als nur Bilder. Es ist eine Hommage an mutige, selbstbestimmte Frauen", erklärt Pertschi und sehe es als den "nächsten logischen Schritt" ihrer Entwicklung. Die Zusammenarbeit mit dem Fotografen Philipe beschreibt sie als "organisch, vertrauensvoll und kreativ". Das Ergebnis postet die gebürtige Grazerin unlängst auch auf Instagram:

Neue Projekte und große Pläne Elizabeth hat große Träume: "Ich möchte weiterhin international kreativ tätig sein – im Fernsehen, in der Mode und im Verlagswesen – und gleichzeitig meine unternehmerischen Projekte weiterentwickeln." Außerdem meint sie: "Ich möchte Frauen inspirieren, ihre Kraft, ihren Ehrgeiz und ihre Sinnlichkeit anzunehmen, ohne mich jemals dafür zu entschuldigen". Neben ihrem Engagement im Reality-TV, arbeitet sie auch an ihrer Pflegelinie "Elizé Gold". Außerdem stehe laut ihren Angaben auch ein weiteres TV-Projekt in den Startlöchern.