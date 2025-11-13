Die Forsthaus-Stars machen alles, um den Titel "Rampensau 2025" zu holen und stellen sich tapfer jeder Challenge - hier "Fresstivity".

Heute Abend müssen sich eure Lieblinge aus "Forsthaus Rampensau "der vermutlich größten Challenge der Staffel stellen – "Fresstivity". Grauslicher geht es eigentlich nicht. Wir zeigen dir, wie du die Getränke zum Spiel (nach)mixt - für das volle Erlebnis Zuhause.

Wer schluckt sich zum Sieg?

Stell' dir eine riesige Lichtung vor dem Forsthaus vor: dahinter der Wald, davor zwei langgezogene Tische. Diese sind schön und liebevoll gedeckt, als würde einen ein tolles, schmackhaftes Mittagessen im Freien erwarten – doch der Schein trügt.

Jedes Paar muss sich zwar sechs komplette Speisen zu Gemüte führen - also pro Person drei - jedoch sind diese von "kulinarisch schmackhaft" weit entfernt. Wer es schafft, ohne dass alles wieder hochkommt, bekommt einen Punkt. Ein Spucknapf steht natürlich stets bereit, denn diese Challenge schafft nicht jeder. Da braucht es schon einen stabilen Magen.

Sobald diese Mahlzeiten geschafft sind, geht es weiter mit Pantomime. Und zum Abschluss, um sich noch ein paar Extra-Punkte zu sichern, gibt es einen feinen (Spoiler: NOT!) Cocktail zum Nachspülen. Und den kannst du dir Zuhause nachmachen ... vorausgesetzt du traust dich! Schau dir weiter unten das Rezept an.