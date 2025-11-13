Ein Land und seine Sprüche Die "Forsthaus Rampensau" Auflösung des Spiels – Was steckt hinter "Nippies" und der "Regenbogenmaschine"? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sophia S. Forsthaus Rampensau Spiel 1: Der prominente Obstsalat Videoclip • 15:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Österreich liebt Charaktere. Noch mehr lieben wir die Sager, die sie zu Legenden machen. Und in diesem Sinne sind die ersten "Forsthaus Rampensau"-Spiele eröffnet und wir sagen nur: "Ein ausgesprochen prominenter Obstsalat". Die Rampensäue mussten nämlich erraten, welcher Kult-Satz zu welchem prominenten Gesicht gehört. Denn wer Reality lebt, muss auch Popkultur liefern. Hier gibt’s die Auflösung – inklusive der Geschichten hinter den legendären Sprüchen.

"Und habts scho Mittag g’essen?" 2021 spazierte Ex-Kanzler Sebastian Kurz ins Altersheim und fragte die Bewohner, ob sie schon gegessen haben. Der irritierende Satz ging durch die Medien, das Video wurde geteilt, kommentiert und galt als wenig sensibel. Der Satz scheint zum Symbol für diese ganz spezielle Bundeskanzler-Smalltalk-Art geworden zu sein.

"Nippies in die Klangschalen scheißen" Stefanie Sargnagel war auf einer Corona-Demonstration dazu eingeladen, einen Wortbeitrag zu halten. In ihrer satirischen Rede prägte sie den Ausdruck "Nippies in die Klangschalen scheißen" und rief dahingehend dazu auf, sich klar von Esoterikern zu distanzieren, die an der Seite von Rechten marschieren. Das Wort "Nippies" ist übrigens eine Mischung aus Nazis und Hippies.

"Die haben sogar eine Regenbogenmaschine!" Tara Tabitha, die österreichische Queen of Reality, mittlerweile in unzähligen Formaten zu sehen, hatte ihre ersten großen Auftritt in SNF. Später machte sie mit Freundin Moni St. Tropez unsicher und dort entstand der legendäre Satz: "Die haben sogar eine Regenbogenmaschine!" Aus Entzückung was es alles gibt, wurde für sie der Rasensprenger zur "Regenbogenmaschine". Was sich die Reichen alles leisten können…

"Da san a poa H****kinder dabei!" Herbert "Schneckerl" Prohaska lieferte 2007 einen unfreiwilligen Kultsager der österreichischen Fußballgeschichte. Beim U16-Länderspiel in Linz wurde er von ein paar Papierfliegern der Zuschauer geärgert. Schon fiel der legendäre Satz: "Da san a poa H****kinder dabei!" Dass das Mikrofon eingeschalten war, merkte er erst im Nachhinein. Aus Ärger wurde Evergreen und so wurde der Spruch fast so berühmt, wie seine Spielkarriere.

"Bitte zurücktreten!" Seit über 40 Jahren ertönt der Satz: "Zurücktreten bitte!" Er wird täglich von Hunderten Fahrgästen gehört und begleitet sie durch Österreichs Bahnhöfe, nämlich mit der ÖBB. Chris Lohner ist - aufgrund des Satzes - der familiär klingende Soundtrack der Öffis. Ursprünglich arbeitete sie als Sprecherin beim ORF und wurde aufgrund ihrer besonders angenehmen Klangfarbe zur wohl meistgehörten Stimme Österreichs und zu einem akustischen Wahrzeichen Wiens. Viele Menschen erkennen Chris Lohner übrigens eher an der Stimme als an ihrem Gesicht.