Es geht weiter
Wer zieht als nächstes ins "Forsthaus Rampensau"! Kannst du es erraten?
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Die nächsten beiden "Forsthaus Rampensau"-Kandidaten stehen fest, ihre Namen bleiben jedoch bis morgen früh geheim. Einige verräterische Hinweise auf ihre Beziehung zueinander und ihre kulinarischen Vorlieben geben schon jetzt Anlass zum Rätseln. Hast du eine Ahnung, wer dahintersteckt?
Forsthaus Rampensau
Forsthaus Rampensau
Wer absolviert die herausfordernden Spiele am besten und schafft es, von den Rampensäuen beim "Großen Absägen" nicht aus der Hütte geworfen zu werden? Promi-Paare kämpfen in den Kärntner Bergen um den Titel sowie 20.000 Euro Preisgeld.
Ist das eine heiße Spur?
Die beiden sind seit acht Jahren ein Paar und haben dennoch kulinarisch ziemlich unterschiedliche Vorlieben. Die eine reagiert schnell auf die Frage: "Lieblingsspeise. Ich? Chilisauce und Spaghetti-Aluli." Der Partner bevorzugt hingegen Cordon Bleu und alles mit Semmelknödeln, besonders Schwammerlsauce.
Wie lang kann es dauern?
Auch ihr Alltag liefert einen spannenden Hinweis. Beim Thema morgendliche Badezimmer-Routine erklären die beiden zunächst, dass es in der Pension ohnehin keinen klassischen Morgen gebe. Schließlich habe man den ganzen Tag Zeit. Besonders auffällig wird es dann bei den Duschgewohnheiten: "Drei Monate einmal duschen." Angeblich aus Gründen des Wassersparens, ganz ernst gemeint ist die Aussage aber natürlich nicht. Humor haben die beiden auch.
Wer könnte nun dieses Paar sein? Hast du eine Idee, wer bald auf der "Forsthaus Rampensau"-Alm neben Beverly und Elsa einziehen wird?
Wer könnte das sein?
Mehr entdecken
Zweite Chance für die Reality-Queens
"Forsthaus Rampensau"-Comeback: Beverly und Elsa wollen es diesmal allen zeigen
Neue Staffel in Sicht
"Forsthaus Rampensau"-Staffel 2026: Diese Reality-Stars kämpfen um den Titel
Die Rampensäue sind zurück
Diese Neuerungen bringt die 5. Staffel "Forsthaus Rampensau"
Es geht wieder los
"Forsthaus Rampensau" Staffel 5: Dieser Hinweis könnte erste Kandidaten verraten
Angriff am Wiener Hauptbahnhof
"Forsthaus Rampensau"-Star: "Die zwei haben mich zusammengeschlagen"
Ergreifende Szene
Nach Unfalltod von Forsthaus Rampensau-Teilnehmer meldet sich seine Freundin
20.000 Euro Gewinn
Dieses Team hat "Forsthaus Rampensau" 2025 gewonnen: Alles über das Finale
Unfall in Italien
Schock für die Fans: "Forsthaus Rampensau"-Kandidat Mano Machinek ist bei einem Autounfall gestorben
Beziehungsprobe?
"Forsthaus-Rampensau"-Sieger Ferry mit Freundin Kathy im "Sommerhaus der Stars"