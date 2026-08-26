Wer zieht als nächstes ins "Forsthaus Rampensau"! Kannst du es erraten?

Die nächsten beiden "Forsthaus Rampensau"-Kandidaten stehen fest, ihre Namen bleiben jedoch bis morgen früh geheim. Einige verräterische Hinweise auf ihre Beziehung zueinander und ihre kulinarischen Vorlieben geben schon jetzt Anlass zum Rätseln. Hast du eine Ahnung, wer dahintersteckt?

Wer absolviert die herausfordernden Spiele am besten und schafft es, von den Rampensäuen beim "Großen Absägen" nicht aus der Hütte geworfen zu werden? Promi-Paare kämpfen in den Kärntner Bergen um den Titel sowie 20.000 Euro Preisgeld.

Die beiden sind seit acht Jahren ein Paar und haben dennoch kulinarisch ziemlich unterschiedliche Vorlieben. Die eine reagiert schnell auf die Frage: "Lieblingsspeise. Ich? Chilisauce und Spaghetti-Aluli." Der Partner bevorzugt hingegen Cordon Bleu und alles mit Semmelknödeln, besonders Schwammerlsauce.

Wie lang kann es dauern?

Auch ihr Alltag liefert einen spannenden Hinweis. Beim Thema morgendliche Badezimmer-Routine erklären die beiden zunächst, dass es in der Pension ohnehin keinen klassischen Morgen gebe. Schließlich habe man den ganzen Tag Zeit. Besonders auffällig wird es dann bei den Duschgewohnheiten: "Drei Monate einmal duschen." Angeblich aus Gründen des Wassersparens, ganz ernst gemeint ist die Aussage aber natürlich nicht. Humor haben die beiden auch.

Wer könnte nun dieses Paar sein? Hast du eine Idee, wer bald auf der "Forsthaus Rampensau"-Alm neben Beverly und Elsa einziehen wird?