Angriff am Wiener Hauptbahnhof "Forsthaus Rampensau"-Star: "Die zwei haben mich zusammengeschlagen" Veröffentlicht: 11:32 Uhr Treffpunkt Österreich Reality-Star verprügelt Videoclip • 02:15 Min Link kopieren Teilen

Marvin Okelola (36), Fans als Rapper und Gewinner von Forsthaus Rampensau bekannt, berichtet auf Instagram über einen Angriff von zwei Unbekannten am Wiener Hauptbahnhof gegen seine Person. Das Video geht viral, nun fordert er mehr Konsequenzen vor Ort.

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Schock für Reality-TV-Star Marvin: Der Gewinner von Forsthaus Rampensau 2025 schildert auf Instagram einen mutmaßlichen Angriff am Wiener Hauptbahnhof. Während sein Forsthaus-Partner Ferry derzeit mit dem Einzug ins "Sommerhaus der Stars" Schlagzeilen macht, erlebt Marvin in Wien seine persönliche Hölle. Der Reality-Star soll zusammengeschlagen worden sein und veröffentlichte online sogar Videos der mutmaßlichen Täter.

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Eskalation bei McDonald's Wie Marvin in mehreren Instagram-Storys erzählt, soll sich der Vorfall am Samstag kurz nach 15 Uhr in einem McDonald's am Wiener Hauptbahnhof ereignet haben. Er habe gerade Pommes gegessen, als ihm zwei Männer an einem Nebentisch aufgefallen seien. Laut seiner Darstellung fragte er schließlich nach, ob es ein Problem gebe. Einer der Männer habe daraufhin versucht, seine persönlichen Gegenstände an sich zu nehmen. Als Marvin eingriff, sei die Situation eskaliert. Nach eigenen Angaben hätten ihn die beiden Männer körperlich attackiert und auf ihn eingeschlagen. Erst das Eingreifen einer bislang unbekannten Person soll die Auseinandersetzung beendet haben.

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Verletzungen und Verfolgungsjagd Der Reality-Star berichtet von einer blutenden Nase sowie einer Fingerverletzung. Auf Instagram spricht er außerdem von Prellungen im Gesicht und am Körper. Besonders bemerkenswert: Nach eigenen Angaben soll Marvin einen der mutmaßlichen Täter rund 20 Minuten lang ohne Schuhe verfolgt haben. Gleichzeitig filmte er die Verdächtigen und forderte Passanten auf: "Bitte ruft die Polizei!"

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Ein Verdächtiger angehalten Wie Marvin weiter berichtet, konnte die Polizei einen der beiden mutmaßlichen Täter anhalten. Gegen die Verdächtigen wurde seinen Angaben zufolge Anzeige erstattet. Zur Einvernahme sei er allerdings erst in einigen Wochen geladen worden. Um den zweiten Mann ausfindig zu machen, veröffentlichte Marvin Videoaufnahmen der Verdächtigen in sozialen Netzwerken. Er hofft, dass jemand den bislang nicht identifizierten Mann erkennt.

Darf man mutmaßliche Täter einfach online zeigen? Genau dieser Schritt könnte allerdings rechtliche Folgen haben. In Österreich dürfen Fahndungsfotos grundsätzlich nur von der Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden, um Verdächtige zu identifizieren. Öffentlichkeitsfahndungen erfolgen in der Regel nur auf Anordnung der Ob die Veröffentlichung der Videos in diesem konkreten Fall rechtliche Konsequenzen haben könnte oder eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten darstellt, hängt von den genauen Umständen ab und müsste gegebenenfalls individuell geprüft werden.

Prominente Anteilnahme auf Instagram Marvins Video auf Instagram geht viral. Viele Kollegen und Kolleginnen aus dem Reality-Business nehmen Anteil unter seinen Postings: "Teenager werden Mütter"-Lisa wünscht gute Besserung, Staffelkollegin Hanna drückt ihre Trauer über den Vorfall aus und auch Ferry zeigt sich bestürzt und ist glücklich darüber, dass es Marvin jetzt gut geht.

Marvins Sieg im Finale von Forsthaus Rampensau Videoclip Forsthaus Rampensau Das große Finale Verfügbar auf Joyn Videoclip • 10:29 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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