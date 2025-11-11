Zehnjähriger Künstler
Kreatives Wunderkind: "Galileo" trifft den jüngsten Tattoo-Star der Welt
Veröffentlicht:von Carina N.
Thailands Tattoo-Wunderkind
Videoclip • 10:19 Min • Ab 12
Tattoo-Star mit zehn Jahren - die Geschichte von Napat Mitmakorn geht buchstäblich unter die Haut. "Galileo" besucht den kleinen Künstler in seiner Heimat Thailand.
"Galileo" in Napats Tattoo-Studio: dem Wohnzimmer
Eigentlich ist Napat ein ganz normaler Junge. Er geht in die Schule, daddelt gern am Smartphone und wohnt mit seiner Familie in einem thailändischen Ort rund drei Stunden von Bangkok entfernt. Er begann als Siebenjähriger mit dem Tätowieren und hatte seitdem viele Menschen unter der Maschine - die für seine kleine Hand überdimensioniert wirkt. Auch die Handschuhe sind noch zu groß und schlackern um die schmalen Finger. Und doch ist Napat schon ein großer Künstler. Am Wochenende fährt er auf Tattoo Conventions. Viele Follower:innen begleiten seinen Weg auf Social Media. Als jüngster Tätowierer der Welt wurde er zum Star. Aber wie kam es überhaupt dazu? Das erfährst du oben in der "Galileo"-Folge. Unser Team hat Napat in seinem Zuhause besucht - das Wohnzimmer ist zugleich sein Tattoo-Studio.
Am Anfang dachte ich, Tätowieren ist wie Malen. Aber die Maschine ist ja viel größer als ein Stift.
"Galileo" hinter den Kulissen: Tattoo-Designs und große Ideen
Unser Team begleitet Napat in der Folge auf eine große Tattoo-Messe im thailändischen Pattaya. Dort wird sein Onkel zur Leinwand: Er wird live von seinem Neffen tätowiert. Auf der Messe ist Napat mit Abstand der jüngste Tattoo-Artist - und eine Berühmtheit. Immer mehr Menschen und Künstler:innen aus der Szene kennen den "Tätowierer mit Milchzähnen".
Die anderen Tätowierer sind alle erwachsen, nur ich bin noch ein Kind. Das macht mich schon ein bisschen nervös.
Was sagt seine Familie zu Napats künstlerischem Berufsleben neben der Schule? Und was verdient der jüngste Tätowierer der Welt eigentlich? Auch das verraten wir dir in der "Galileo"-Folge.
