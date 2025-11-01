"Harry Potter": Nimmt der ehemalige Tom-Riddle-Darsteller erneut seine Rolle ein?

Wird er der nächste Tom Riddle? "Harry Potter"-Serie: Nimmt der ehemalige Tom-Riddle-Darsteller erneut seine Rolle ein? Aktualisiert: 08:00 Uhr von Annalena Graudenz Nun hat ein Star aus den "Harry Potter"-Filmen sein Interesse für eine Rolle bekundet. Bild: imago images/Everett Collection

Harry Potter ist nicht nur für die Fans weit mehr als nur eine Fantasy-Geschichte. Auch viele der Schauspieler:innen haben bis heute eine ganz besondere Verbindung zu der Fantasy-Welt. Einer von ihnen möchte nun unbedingt auch für die angekündigte Serie gecastet werden.

Als der erste von sieben Harry-Potter-Bänden 1997 in den Buchläden erschien, ahnte niemand, was für eine ikonische Geschichte Schriftstellerin Joanne K. Rowling mit ihrem Werk erschaffen hat. Auch fast 30 Jahre später hat der Kampf zwischen Harry und Voldemort nicht an Faszination verloren.

Dann erscheint die neue "Harry Potter"-Serie Spätestens seit bekannt wurde, dass "Harry Potter" als Serie neu aufgelegt werden soll, überschlagen sich die News und Gerüchte. Besonders heiß wird natürlich der mögliche Cast diskutiert. Denn wer mit den Filmen aufgewachsen ist, kann sich nur schwer andere Gesichter zu den Charakteren vorstellen. Irgendwann zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 soll die Serie auf HBO und dessen Streamingplattform Max ausgestrahlt werden, die ab dann auch in Deutschland verfügbar sein soll. Während die einen es kaum abwarten können, sich wieder in den Hogwarts Express zu setzen, sind die anderen eher skeptisch. Zu den absoluten Fans der Neuauflage gehört auf jeden Fall der Schauspieler Hero Fiennes Tiffin, der die Rolle des jungen Tom Riddle in "Harry Potter und der Halbblutprinz" spielte - und der auch als Hardin Scott in der "After"-Filmreihe bekannt ist.

Kehrt Hero Fiennes Tiffin als Tom Riddle zurück? Der heute 27-Jährige hat nicht nur im Alter von elf Jahren schon bei "Harry Potter" mitgespielt, er ist auch im wahren Leben der Neffe von Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes - mehr Slytherin geht wohl kaum. "Ich bin nicht nur im Team Tom Riddle, sondern auch im Team Slytherin. Ich habe meinen Namen aus dem Hut gezogen, und ich bin ein Slytherin bis ich sterbe", bekennt Hero Fiennes Tiffin und macht klar, dass sich die Serien-Verantwortlichen unbedingt bei ihm melden sollen. Hat er eine realistische Chance? Die Macher der Neuauflage hatten angekündigt, dass es eine komplett neue Besetzung geben soll, über die sich aktuell die Vermutungen und Gerüchte überschlagen. Bislang steht nur ein einziger Name fest: John Lithgow, der gerade einen der Kardinäle in dem Oscar-prämierten Film "Konklave" spielte, soll die Rolle des Albus Dumbledore übernehmen. Wir sind gespannt, ob doch wenigstens ein paar bekannte Gesichter zurück vor die Kamera kehren werden.

Nostalgie gefällig? Ende Oktober wird es auf wieder magisch. Jeden Samstag gibt es einen Film aus der "Harry Potter"-Reihe. Als Nächstes kommt "Die Kammer des Schreckens" am 1. November in Sat.1 und live auf Joyn.