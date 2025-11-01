Der neue Lucius? Meryl Streep in "Harry Potter"? Jason Isaacs will sie als Malfoy-Nachfolge casten Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicola Schiller In den Harry-Potter-Filmen spielt er Lucius Malfoy, den Vater von Harrys Erzfeind Draco, und macht allen Beteiligten das Leben schwer. Was hat Meryl Streep damit zu tun? Bild: IMAGO / Capital Pictures; IMAGO / Everett Collection; IMAGO / ZUMA Press Wire

Er ist ein perfekter Bösewicht: Jason Isaacs Rolle als Lucius Malfoy in der "Harry Potter"-Reihe ist legendär. Vor allem die Szenen mit Harry und seinem Sohn Draco sorgen bei Zuschauer:innen für Gänsehaut. Umso überraschender ist nun Isaacs Geständnis.

Lucuis Malfoy: Anhänger der dunklen Künste Jason Isaacs spielt in der "Harry Potter"-Filmreihe die Figur des Lucius Malfoy, einen der zentralen Antagonisten. Lucius ist der Vater von Draco Malfoy, Harrys Erzfeind in Hogwarts. Darüber hinaus ist er ein loyaler Anhänger von Lord Voldemort und setzt alles daran, die Ideale des dunklen Magiers Wirklichkeit werden zu lassen. Was macht Lucius Malfoy zum perfekten Bösewicht? Niemand verkörpert die arrogante Überzeugung der reinblütigen Zaubererfamilien so gut wie Daddy Malfoy. Seine manipulativ-kalte Art, der Umgang mit Draco, dem Hauselfen Dobby, Harry und Co. sorgt auch heute noch für Gänsehautmomente. Obwohl Papa Malfoy kein Hauptcharakter ist, war Isaacs in sechs der insgesamt acht Filmen zu sehen. In welcher Reihenfolge du die Harry-Potter-Filme gucken solltest, erfährst du hier. Spannende News für Potter-Fans: Dieser Star ist der neue Dumbledore. "Ich bin ein Slytherin, bis ich sterbe": Dieser Harry Potter-Star will in der neuen Serie mitspielen

Jason Isaacs "schreckliches Geständnis" zu den "Harry Potter"-Dreharbeiten In einem Interview in der BBC-Sendung "The One Show" blickte der Schauspieler auf seine Rolle in den "Harry Potter"-Filmen zurück. Neben sentimentalen Erinnerungen sagt er allerdings auch etwas, was die meisten Potterheads gar nicht gern hören.

Es hat nicht so viel Spaß gemacht, sie zu drehen. Es ist ziemlich langweilig, große Spezialeffekte-Filme zu machen. Jason Isaacs

Klingt erstmal schockierend, leider geht Isaacs in dem Interview auch nicht näher darauf ein. Aus Fan-Perspektive ist allerdings anzunehmen, dass er damit vor allem auf die letzten beiden Teile von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" anspielt. Klar gab es in den sechs Vorgänger-Filmen auch schon Spezialeffekte - im Zusammenhang mit Lucius ist da vor allem der Hauself Dobby zu nennen. In den beiden letzten Filmen häufen sich allerdings die Zauberstab-Duelle. Solche Szenen leben natürlich von ihren aufwendigen visuellen Effekten, die erst in der Postproduktion hinzugefügt werden. Was uns als Zuschauende den Atem anhalten lässt, bedeutet für die Darsteller:innen während des Drehs oft endlose Stunden in grüner oder blauer Kulisse. Dass das nicht der spannendste Teil des Schauspieler-Daseins ist, ist durchaus nachvollziehbar.

"Unglaublich berührend und überwältigend": So stolz ist Isaacs auf das "Harry Potter"-Imperium Dennoch denkt der Brite gerne an die Zeit zurück und ist sich der Relevanz der magischen Welt rund um Harry Potter durchaus bewusst: "Ich sehe und treffe Menschen, deren Leben sich dadurch verändert hat … immer noch lesen Menschen es und teilen es mit ihren Kindern. Einige Leute sagen, ihr Leben wurde dadurch gerettet, und ich glaube das." Trotz seines Geständnisses zu den Dreharbeiten wird Isaacs immer wieder emotional, wenn er seine Familie auf eine Tour durch das Set mitnimmt: "Obwohl ich selbst in den Filmen mitgewirkt habe, breche ich jedes Mal in Tränen aus, wenn ich Patenkinder oder Neffen und Nichten mit zur Tour nehme und wir plötzlich in der Großen Halle stehen", erzählte er.

Malfoys Vater in der "Harry Potter"-Serie: Warum die perfekte Besetzung eine Frau wäre Momentan wird der Cast für die neue "Harry Potter"-Serie gesucht, die frühstens 2026 erscheinen soll. Gerüchten zufolge soll beispielsweise der britische Komiker Nick Frost ("Shawn Of The Dead") die Rolle des Hagrid übernehmen und Schauspieler Paapa Essiedu ("The Outrun") könnte der neue Professor Severus Snape werden, was einige Fans in Aufruhr versetzt hat. Im Interview mit dem Branchen-Magazin "Variety" hat Jason Isaacs einen ungewöhnlichen Vorschlag parat, wer seine Nachfolge in dem Serien-Remake antreten könnte:

Meryl Streep. Diese Frau kann einfach alles spielen. Jason Isaacs

Dass Meryl Streep so gut wie jede Rolle in Perfektion verkörpern kann, hat sie mit ihren 21 Oscar-Nominierungen - von denen sie zwei in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" und zwei in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" gewonnen hat - mehrfach bewiesen. Dieser außergewöhnliche Besetzungswunsch würde auch zu den Fan-Spekulationen passen, dass die Serien-Verantwortlichen einen diversen Cast anstreben. Realistisch gesehen, dürfte die "Der Teufel trägt Prada"-Schauspielerin jedoch zu alt für die Rolle sein. Während sie bereits das 75. Lebensalter erreicht hat, war Isaacs bei den Dreharbeiten zu "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" in seinen späten 30ern. Es wird vermutlich bei dem Wunsch des Lucius-Malfoy-Darstellers bleiben. Aber wer weiß: In Hollywood ist ja bekanntlich alles möglich.