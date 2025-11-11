Auf Kreta wird bald wieder geflirtet
Geht gerne "auf Angriff": Adriana bringt feuriges Temperament in die "Match in Paradise"-Villa
Aktualisiert:von Sophie M.
Match in Paradise
Adriana mag es gerne dramatisch
Das Erfolgs-Format "Match in Paradise" geht in die dritte Runde. Und auch diese Staffel wird wieder geswiped, gematched und jede Menge geflirtet. Eine, die gerne selbst die Zügel in die Hand nimmt, ist die 21-jährige Adriana aus Wien.
Schüchterne Boys aufgepasst
Mit ihr wird die paradiesische Villa gleich um ein paar Grad heißer. Denn die Wienerin Adriana wagt sich ins Dating-Abenteuer "Match in Paradise". Und da wo sie ist, wird es garantiert feurig: "Ich bin schon gerne die, die auf Angriff geht. Natürlich, wenn er keine Lust auf mich hat, dann merk ich das schon. Dann würd ich auch nicht die Grenzen überschreiten, aber ich mag's eher die ersten Schritte zu machen."
Weniger ist bei Adriana mehr
Besonders angetan haben es Adriana zurückhaltende Männer. "Weil wenn da so viele Männer sind und auch wunderschöne Frauen, warum versucht er nicht zu flirten? Da denk ich mir, ich will alles über den herausfinden. Das find ich richtig richtig hot" schwärmt die Wienerin mit Balkan-Wurzeln.
Adriana - kurz & knapp
Name: Adriana
Alter: 21
Wohnort: Wien
Beruf: "Ich bin beruflich tätig in der Autobranche, nebenbei mache ich Lashes (Anm. Wimpern) und Videos für Clubs, Bars, Restaurants und so weiter..."
Traummann: sportlich, größer und geduldig
Mag bei Männern besonders: Ziegenbart
"Ick" ist für sie: Faulheit und Machos
Adriana braucht einen Mann mit viel Geduld
Adrianas Wunschpartner sollte mit ihr umgehen können. "Ich bin auf jeden Fall ein bisschen streitsüchtig in Beziehungen und ein Overthinker", gibt sie zu. Deswegen möchte sie einen geduldigen Mann an ihrer Seite und einen, der sie scheinen lässt. Gegensätze ziehen sich also doch an. "Ich rede sehr sehr gerne, deswegen mag ich's auch wenn mein Partner nicht so viel redet vielleicht", beschreibt Adriana lachend.
"Vielleicht kommt ja der Richtige"
So temperamentvoll die 21 Jährige Wienerin sein kann, so groß ist auch ihr Herz. "Ich hab Freunde die total unterschiedlich sind und ich kann aber alle zusammenbringen", beschreibt Adriana. Vor allem ist ihr Herz bereit für eine neue Liebe, oder zumindest einen Urlaubsflirt: "Ich bin ein Beziehungsmensch, aber ich wär auch offen für einen Hot Girl Summer."
Was es von beidem wohl für Adriana bei "Match in Paradise" wird, kannst du ab 8. Dezember jeden Montag auf Joyn und ATV sehen.
Alle Singles der dritten Staffel
