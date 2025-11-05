Zeit für eine neue Liebe Germain Wolf bei "Match in Paradise": Erste Dating-Show nach Trennung Veröffentlicht: 05:30 Uhr von Sophie M. Match in Paradise Germain Wolf will Vollgas geben Videoclip • 01:38 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ab 8. Dezember geht es in die dritte Staffel der wilden Dating-Show "Match in Paradise". Die ersten hotten Singles stehen dafür schon in den Flirt-Startlöchern. Darunter ist auch Reality-Star Germain Wolf. Was er sich von den Österreicherinnen erwartet und wie er die Trennung von Ex Jessi verkraftet hat, könnt ihr hier lesen.

Wolf jagt jetzt in Österreich Es hat heiße 30 Gad im Schatten und Germain wartet auf Kreta freudig darauf, endlich in der Villa sein Flirt-Potential auszutesten. Ist es doch seine erste Dating-Show seit seiner fulminanten Trennung von Jessica Hnatyk bei "Temptation Island VIP". Schließlich störte ihn, dass sie ihn ständig bei anderen schlecht gemacht hätte - unter anderem für seinen fehlenden Führerschein. Mit Jessi ging es zwar in die Brüche, aber dafür hat er jetzt für die österreichische Frauenwelt aufgerüstet.

Germain kurz & knapp Name: Germain Wolf

Alter: 27

Wohnort: Berlin

Bekannt aus: u.a. "Good Luck Guys", Ex on The Beach", "Temptation Island VIP"

Traumfrau: Kein bestimmter Typ, aber bisher dunkle Haare und blaue Augen

Achtet bei Frauen auf: Schöne Füße und Nägel

"Ick" ist für ihn: Auf Optik und Geld fixierte Frauen

Vom Playboy zum Loverboy? Der Spitzname "Wolf" kommt nicht von ungefähr, denn Germain macht gern mal Jagd auf die Frauenwelt: "Ich geh' sehr sehr gerne feiern, trinke sehr gerne Alkohol, ich mag das so... Aufmerksamkeit, am besten mit zwei, drei Girls gleichzeitig am Rumalbern". Ob er sich bei "Match in Paradise" mit dieser Einstellung wieder verlieben kann, bleibt abzuwarten. Ausschließen würde er es nicht: "Ich bin sowas von Single, mehr geht gar nicht. Ich genieß es definitiv, aber wenn die große Liebe kommt, bin ich ready".

Der Ruf der Österreicherinnen Da können sich die österreichischen Ladies bei "Match in Paradise" auf einiges gefasst machen. Denn wer ihn will, sollte sich besser nicht weiter links und rechts umsehen: "Ich bin sehr besitzergreifend. Wenn ich Interesse an einer Frau hab, darf sie auch nur bei mir sein, weil entweder willst du mich oder du kannst gern die zweite Wahl nehmen", stellt Germain klar. Ob das nicht zu jeder Menge Eifersucht führen wird? Ab 8. Dezember könnt ihr das in der dritten Staffel "Match in Paradise" selbst beurteilen. Jeden Montag auf Joyn und ATV.