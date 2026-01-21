Behind The Sc(re)ens "Match in Paradise" - Exklusive Einblicke hinter die Kulissen! Veröffentlicht: 21.01.2026 • 15:38 Uhr von Luna Bas Match in Paradise Behind the Scenes: Mythen und Fakten über Reality-TV Videoclip • 02:19 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

So entspannt der Alltag der "Match in Paradise" Kandidat:innen auch aussehen mag, so manche Abläufe und Umstände lassen Fragen offen. Werden alle Räume von Kameras überwacht? Wie ernähren sich die Teilnehmer:innen und wie genau wird mit der Regie kommuniziert? Denise aus der Joyn-Redaktion nimmt euch bei einem Rundgang durch die Villa mit.

Es geht heiß her Sommer, Sonne, Strand und heiße Flirts - bei "Match in Paradise" werden nicht nur Herzen zum Schmelzen gebracht: Hochsommerliche Temperaturen auf Kreta im Gemeinschafts-Schlafzimmer ohne Klimaanlage sorgen dafür, dass auch der ein oder andere "Matchie" ordentlich ins Schwitzen gerät. Aber auch heimliche Knutschereien und Fremdflirten lassen den Cortisolspiegel deutlich ansteigen - will man doch nicht dabei erwischt werden. Schließlich scheint es als würden die Kameras ja alles "sehen". Ist das wirklich so?

Ein Blick Backstage Tatsächlich bleibt kein Schritt unbeobachtet, meint Joyn Redakteurin Denise. Insgesamt sorgen an die 40 Kameras in der Villa dafür, dass auch die geheimste Schmuserei nicht unentdeckt bleibt. Besonders viele Kameras befinden sich in der Match-Area, der Lounge, dem Schlafzimmer und - wie könnte es anders sein - der Love-Suite. Selbst in der Dusche wird der Voyeurismus der Zuschauer:innen bedient.

Dass die Anwesenheit etwaiger Kameras gerne mal in Vergessenheit gerät, haben drei Staffeln "Match in Paradise" mehr als deutlich gemacht. Unentdeckte Intimitäten austauschen? Fehlanzeige! Außer man begibt sich unerlaubter Weise aufs stille Örtchen - so wie Karina und Nelson in Staffel 2 - denn was dort passiert, bleibt für die Zuseher:innen ein Geheimnis... Solange die Mikros rechtzeitig abgedreht werden.

Liebe, Urlaub und Kommunikationswege mit der Regie Aber was machen unsere "Matchies" den ganzen Tag über, wenn sie nicht gerade bei einem der unterhaltenden Spiele oder gar einem Date sind? Ganz einfach: Schwimmen, Chillen, Sport machen, Musik hören oder ihre Mitmenschen besser kennen lernen. Die Kandidat:innen vertreiben sich ihre Zeit so, wie andere Urlaub machen. Zu Kommunikationszwecken steht ein Handy der Redaktion zu Verfügung, über das auf weitere Tagesabläufe hingewiesen wird. Die eigenen Geräte dürfen nicht mit den Singles in die Villa einziehen. Auch über Lautsprecher können diverse Anweisungen auf direktem Wege von der Regie mitgeteilt werden. In seltenen Fällen, wie etwa bei der Match-Night, kommt es vor, dass Redakteur:innen die Villa besuchen, um beispielsweise bei der Platzierung etwas nachzuhelfen. Ansonsten treten sie nur in Notsituationen auf.