Aller guten Dinge sind 3 Drama bei "Match My Ex"? Sabrina Wlk trifft auf Ex-Partner Daniel Fischer Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Sophie Reiter "Match My Ex" startet in die zweite Staffel. Bild: Joyn

So schön ihre Liebesgeschichte bei "Match in Paradise" auch war, so heftig war die Streiterei bei "Forsthaus Rampensau". Jetzt trifft das Ex-Paar Sabrina Wlk und Daniel Fischer abermals aufeinander. Nur dieses Mal müssen sie bei "Match My Ex" potenzielle Partner füreinander finden. Ist das Drama vorprogrammiert?

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Du möchtest dich schon einmal einstimmen? Hier alle Folgen der 1. Staffel "Match My Ex" auf Joyn streamen

Aller guten Dinge sind drei! Sabrina und Daniel sehen sich zum ersten Mal in der zweiten Staffel von "Match in Paradise". Dort fliegen die Funken und sie finden schnell zueinander und bleiben auch bis zum Schluss ein Match. Es wird gekuschelt und geküsst. Auch tiefe Gespräche kommen nicht zu kurz. Beim Finale entscheiden sie sich dann füreinander und verlassen glücklich die Liebesvilla.

Der große Liebesbeweis bei "Match in Paradise" Match in Paradise Daniel & Sabrina: Barbie und Ken forever? Verfügbar auf Joyn Videoclip • 04:36 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Nur kurze Zeit später ist das Liebesglück auch schon wieder vorbei. Denn außerhalb der TV-Welt erkennen beide schnell, dass sie eigentlich überhaupt nicht zueinander passen. Sabrinas Jetset-Party-Leben passt wohl so gar nicht zu Daniels ruhigem Lifestyle. Auf Nimmerwiedersehen? Fehlanzeige! Sie nehmen bei "Forsthaus Rampensau" als gemeinsames Paar (nicht aber als Liebespaar!) teil und wollen sich den Sieg holen. Doch da kommen einige Anschuldigungen, Eifersucht und negative Gefühle wieder hoch. Es eskaliert nicht nur einmal.

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Von Liebesmatch zu Kuppelmeister Jetzt treffen sie in der neuen Staffel von "Match My Ex" wieder aufeinander. Dieses Mal bestimmen sie den nächsten Partner oder die nächste Partnerin füreinander und haben ein Wörtchen mitzureden. Nach so vielen Themen in der Vergangenheit kann das heiter werden. Siegt die Eifersucht oder gönnen sich Daniel und Sabrina das nächste Glück in der Liebe? Oder kommen sogar wieder Gefühle auf? Das zeigt sich ab 17. April bei "Match My Ex" - jeden Freitag exklusiv auf Joyn.

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